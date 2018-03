Guvernul a acordat Unifarm un ajutor de stat de peste 44 de milioane de lei, pentru aprovizionarea cu imunoglobulina

Ziare.

"Acest ajutor de stat va fi in valoare de 44,27 milioane de lei (circa 9,5 milioane euro - n.red). Se suplimenteaza bugetul Ministerului Sanatatii pe acest an din fondul de rezerva aflat la dispozitia Guvernului, cu respectarea normelor privind acordarea de ajutor de stat", a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului Romaniei, Nelu Barbu.Intrebat de presa pentru cat timp vor ajunge acesti bani, purtatorul de cuvant n-a oferit un raspuns clar. Mai intai a spus ca suma ar trebui sa rezolve problema pentru 2 luni, apoi ca ar trebui sa ajunga pentru un an."Doamna ministru al Sanatatii a declarat ca aceasta solutie rezolva problema pentru cel putin 2 luni. E o solutie pe termen scurt si mediu. Dar desigur ca se doreste rezolvarea problemei pe termen lung. Legat de acest ajutor de stat si aceasta OUG strict pentru imunoglobulina se acorda banii pentru maximum un an. Deci un an Unifarm are la dispozitie aceste fonduri" a spus Nelu Barbu.Cand a fost intrebat, din nou, de jurnalisti daca Ministerului Sanatatii ar trebui sa ii ajunga acesti bani pentru imunoglobulina vreme de un an, nu doar doua luni, Nelu Barbu a replicat:"In principiu da, asa inteleg din aceasta ordonanta de urgenta, din modul in care a fost formulata".In concluzie, Ministerul Sanatatii este cel care va trebui sa lamureasca, zilele urmatoare, aceasta problema si sa spuna pentru cata vreme va putea asigura necesarul de imunoglobulina din acesti bani.