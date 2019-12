Guvernul a aprobat masuri pentru asigurarea, fara discontinuitate, a tratamentelor necesare pacientilor

Ziare.

La propunerea Ministerului Sanatatii, Guvernul a aprobat OUG pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, se arata intr-un comunicat de presa transmis, vineri seara, de MS.Documentul prevede majorarea, cu rata inflatiei aferenta anului 2018, a bugetului pentru medicamente aprobat trimestrial (BAt), pentru trimestrul IV al anului 2019."Am convenit cu reprezentantii Ministerului Finantelor Publice, ai CNAS si cei ai industriei farmaceutice masuri care sa duca la asigurarea, fara discontinuitate, a tratamentelor pentru pacienti. Exista o tendinta anuala de crestere a consumului de medicamente, care conduce la cresterea contributiei trimestriale (taxei de CB) pana la un nivel care poate fi nesustenabil si care implica discontinuitati in asigurarea tratamentului pacientilor pana la imposibilitatea asigurarii acestuia.Era necesara interventia de urgenta pentru majorarea cu rata inflatiei aferenta anului 2018 a bugetului aprobat trimestrial (BAt), pentru trimestrul IV al anului 2019", a declarat secretarul de stat Horatiu Moldovan, citat in comunicat.