Imunoglobulina din Austria ajunge saptamana viitoare. Pintea: Din SUA luam daca vom avea nevoie

"Saptamana viitoare va veni in tara imunoglobulina pe care am achizitionat-o prin Mecanismul de Protectie Civila, cea din Austria, plus ca vor mai veni cateva mii de fiole de la distribuitori care au intins o mana. Am fost anuntata azi dimineata.Cele din Statele Unite vor veni daca vom avea nevoie de ele, dar in momentul in care distribuitorii au inceput sa livreze produsele, pe mine ma intereseaza sa le am cat mai repede in tara", a declarat Sorina Pintea, dupa participarea la deschiderea Forumului National de Gineco-Oncologie organizat de catre Societatea Romana de Chirurgie si Ginecologie Oncologica.Intrebata la ce pret sunt achizitionate dozele de imunoglobulina din Austria, Pintea a spus "n-as putea sa va dau acum costurile exacte".Luni, Pintea anuntase ca flacoanele din Austria vor ajunge in tara in cel mult doua saptamani. "Spun 2 saptamani pentru a avea o marja de siguranta", preciza ministrul. Tot atunci Pintea a spus ca aceste doze sunt pentru imunodeficienta secundara.