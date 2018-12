Inca sunt pacienti care nu au acces la imunoglobulina. Pintea spune ca sunt stocuri, dar nu cer spitalele

Ziare.

Ministerul Sanatatii precizeaza, printr-un comunicat de presa, ca pentru asigurarea cantitatilor de imunoglobulina necesare, la propunerea Ministerului, la inceputul lunii martie anul acesta, Guvernul a activat Mecanismul de Protectie Civila si a acordat un ajutor de stat catre C.N. UNIFARM S.A., care a fost mandatat sa achizitioneze si sa asigure aprovizionarea unitatilor sanitare cu imunoglobulina."Astfel, in perioada 01.01.2018 si pana in prezent, Compania Nationala Unifarm S.A. a aprovizionat spitalele din Romania cu cantitatea de 45.424 unitati imunoglobulina umana, din urmatoarele tipuri: a) Flebogamma, b) IG Vena, c) Intratect, d) Octagam, e) Privigen, f) Pentaglobin. Astazi, in depozitul UNIFARM exista urmatoarele stocuri: a) IG Vena 750 flacoane, b) Intratect 53 flacoane, c) Privigen 500 flacoane, d) Pentaglobin 13163 flacoane, e) Flebogamma 2100 flacoane. Asadar, stocurile insumeaza peste 49 de kg si reprezinta necesarul pentru mai mult de 3 luni", se arata in comunicatul de presa mentionat.Sorina Pintea subliniaza ca face un apel la profesionistii din domeniu sa foloseasca imunoglobulinele cu administrare intravasculara precum si imunoglobulinele umane "doar conform indicatiilor terapeutice aprobate in rezumatul caracteristicilor produsului"."Exceptand produsul cu denumirea comerciala Pentaglobin, care nu se administreaza pacientilor cu imunodeficiente primare, celelalte cinci imunoglobuline cu administrare intravasculara au exact aceleasi indicatii terapeutice, difera doar denumirea comerciala", a declarat Sorina Pintea, ministrul Sanatatii.In urmatoarea perioada, pana la 31 ianuarie, UNIFARM va mai achizitiona echivalentul a minim 7200 flacoane de 2,5g imunoglobulina umana (Flebogamma, Privigen si Intratect), mai precizeaza comunicatul Ministerului."Am facut tot ce tine de Ministerul Sanatatii si am avut sprijinul Guvernului pentru a asigura stocurile de imunoglobulina necesare pe piata din Romania. Produsele exista la UNIFARM, insa pentru ca pacientii sa beneficieze de tratamente, trebuie ca fiecare unitate sanitara sa le achizitioneze. In majoritatea spitalelor care au in ingrijire bolnavi care necesita tratament cu imunoglobulina, lucrurile merg asa cum trebuie.Fac apel catre managerii de spitale sa faca toate demersurile necesare pentru a asigura pacientilor accesul permanent la tratamente. Sunt proceduri legale prin care, in cazul in care un contract de furnizare de medicamente nu poate fi onorat, acesta poate fi denuntat si spitalul poate demara o procedura de achizitie directa a unui produs disponibil cu aceeasi substanta activa, dar cu o alta denumire comerciala", a mai declarat Sorina Pintea, ministrul Sanatatii.