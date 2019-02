Inca un medicament pentru tuse este retras de pe piata, din cauza riscurilor pentru inima

Ziare.

com

Mai exact, producatorul Gedeon Richter din Ungaria a anuntat farmaciile din Romania ca retrage de pe piata medicamentul Epistat, care are ca substanta activa fenspirida, transmite 360medical citand surse din industria farmaceutica.In Romania, fenspirida este comercializata cu denumirea comerciala Eurespal (produs de Laboratoarele Servier, Franta) si Epistat (al Gedeon Richter, Ungaria), fiind indicata pentru "tratamentul tusei si expectoratiei aparute in cursul afectiunilor bronhopulmonare la adulti, adolescenti si copii cu varsta peste 2 ani", arata prospectul medicamentului.Amintim ca la inceputul saptamanii autoritatea franceza de reglementare in domeniul medicamentelor a decis retragerea de pe piata a comprimatelor si a siropului cu substanta activa fenspirida, comercializate in Franta de Laboratoarele Servier sub denumirea comerciala de Pneumorel - si Eurespal pe alte piete.Decizia de suspendare a autorizatiei de vanzare a Pneumorel a fost luata de agentie si producator in urma realizarii unor studii care au demonstrat ca substanta activa, fenspirida, poate provoca aritmii cardiace.