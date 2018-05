Lista medicamentelor esentiale care urmeaza sa dispara de pe piata

Tamoxifenul (tumori de san),

Bleomicina (leucemie, afectiuni hematologice),

Fluorouracil (cancer),

Cisplatin (cancer),

Flutamida (cancer),

Memantine (dementa),

Gentamicinum (infectii germeni rezistenti intra-spitalicesti),

Theophyllinum (astm),

Captopril (hipertensiune, insuficienta cardiaca),

Furosemid (insuficienta cardiaca, ciroza hepatica),

Ranitidina (afectiuni gastrointestinale),

Indapamida (afectiuni cardiovasculare) .

Ziare.

com

Potrivit APMGR, taxa clawback a ajuns deja la 24,13% in primul trimestru al acestui an, fata de 19,86% in primul trimestru al anului trecut sau de 15,62% - in primul trimestru al anului 2016."Avand in vedere ca taxa clawback se aplica la un pret al medicamentului care include adaosurile distribuitorilor si farmaciilor, care devin fixe la un pret al medicamentului mai mare de 300 de lei, impactul pe medicamentele ieftine este considerabil mai mare.De exemplu, taxa clawback, la nivelul din trimestrul I, reprezinta 34% din pretul de producator pentru medicamentele sub 25 de lei si este de abia 24% pentru medicamentele peste 3.000 lei", precizeaza APMGR, intr-un comunicat transmis marti presei.APMGR atrage atentia ca producatorii de medicamente generice nu mai pot sustine un consum de care nu sunt responsabili si care creste in special din cauza introducerii neconditionate pe lista de medicamente compensate a medicamentelor inovative "Nu este echitabil pentru noi sa finantam un consum pe care nu il generam. Mai important, nu ne putem permite sa finantam acest consum, ceea ce inseamna ca", afirma Adrian Grecu, presedintele APMGR, citat in comunicat.Potrivit aceleiasi surse, printre medicamentele cu risc major de a scadea sub limita profitabilitatii si de a disparea de pe piata se numara:APMGR estimeaza ca, in conditiile mentinerii mecanismului actual, taxa clawback va ajunge la 30% pana la sfarsitul anului, ceea ce ar insemna ca pentru medicamentele sub 25 de lei impactul taxei in pretul de producator ar ajunge la 42%.Pentru a salva medicamentele ieftine si a da "o gura de oxigen" industriei locale producatoare de medicamente, reprezentantii APMGR propun introducerea imediata a calculului diferentiat al taxei clawback pentru medicamente, pentru care propun un sistem nou, anume diferentierea in functie de pret, dar si aprobarea introducerii de noi medicamente pe lista celor compensate doar cu alocare de finantare suplimentara sau prin contracte cost-volum sau cost-volum-rezultat."Masura ar ingheta cuantumul taxei clawback prin controlul eficient al consumului, protejand medicamentele ieftine si ar fi si eficienta pentru bugetul de stat intrucat ar acorda discounturi mai mari prin acest tip de contracte", arata APMGR.