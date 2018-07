Lista medicamentelor esentiale se intoarce, dupa ce a fost desfiintata de Bodog

Dupa 10 ani, se modifica si taxa clawback

Lista esentiala a fost intocmita de Organizatia Mondiala a Sanatatii in urma cu 40 de ani si este improspatata constant de experti in sanatate publica. Aceasta lista reprezinta minimul necesar ce ar fi bine sa fie prezent in stocurile unei tari pentru a asigura tratamentul de baza al populatiei.Lista contine acum in jur de 500 de medicamente, care sunt cele mai eficiente, sigure si cu cel mai bun raport calitate/pret.De-a lungul zecilor de decenii de la infiintare, lista a fost adoptata in numeroase tari pentru a facilita accesul la medicamente. In Romania, ea a fost introdusa in 2016, de ministrul tehnocrat al Sanatatii Vlad Voiculescu, insa a fost desfiintata fara niciun fel de explicatie de succesorul sau de la PSD, Florin Bodog.Astfel, anul 2017 a fost marcat de crize ale medicamentelor, de la cele oncologice la criza de imunoglobulina ce a fost rezolvata prin declansarea Mecanismului de Protectie Civila , un instrument european activat in caz de catastrofe naturale sau conflicte.Acum, Pintea spune ca a adaptat lista OMS la necesitatile romanesti si va fi reintrodusa in legislatia nationala."Avem gata o noua lista a medicamentelor esentiale, care este extrasa din acea lista pentru ca unele nu se potrivesc specificului tarii noastre", a subliniat ministrul Sanatatii, citat de Stirile TVR , aratand ca masura va fi luata la 1 septembrie.Totodata, aceasta spune ca vor fi luate masuri si in ce priveste taxa clawback."Obligatoriu vor fi niste masuri. (...) Vor tine de calcularea clawback-ului, de calcularea pretului. Sunt mai multe masuri", a mai spus Pintea, fara a da alte detalii.Taxa clawback a fost introdusa in 2009 ca o masura temporara, in contextul crizei financiare, aplicata exclusiv producatorilor de medicamente. Practic, statul, prin Casa Nationala de Sanatate, isi stabileste un plafon de cat isi permite sa deconteze in fiecare an. Ce trece de acel plafon este impartit "frateste" intre toti productorii de medicamente si asa rezulta aceasta taxa.A fost una dintre cauzele disparitiei multor medicamente ieftine de pe piata romaneasca, pentru ca producatorii se plang ca taxa nu e nici predictibila si nici echitabila. In primul trimestru din 2017 ea a fost 15%, iar in ultimul 23,8%. Apoi, o alta problema e ca e calculata global, acea impartire frateasca. Adica nu conteaza ca unii au vandut mult peste plafon si altii nu l-au depasit deloc, toti platesc egal. Si statul roman ia taxa de clawback la pretul din farmacie, adica producatorul plateste taxa si cu adaosul distribuitorului, si cu adaosul din farmacie.