Mai multe serii ale medicamentului Debridat sunt retrase de pe piata. Un corp strain a ajuns intr-un flacon

Conform sursei citate, sunt vizate medicamentele Debridat 24 mg/5 ml granule pentru suspensie orala x 125 ml si Debridat 24 mg/5 ml granule pentru suspensie orala x 250 ml."Incidentul a avut loc pe linia de umplere la locul de fabricatie din Franta. DAPP a luat masura retragerii din reteaua de distributie a tuturor seriilor fabricate in perioada scursa intre doua verificari ale echipamentului de umplere. Cu toate acestea, in urma testelor repetate facute de producator, s-a ajuns la concluzia ca probabilitatea ca un corp strain metalic sa ajunga in flacon este foarte redusa, dar nu poate fi exclusa.In plus, reconstituirea produsului in concordanta cu instructiunile din prospectul produsului face detectabila prezenta unui corp metalic in flacon, atat auditiv (prin agitarea flaconului dupa reconstituire), cat si vizual, la umplerea masurii dozatoare cu suspensia orala (pentru forma de 250 ml), neputand fi extras din flacon la folosirea seringii dozatoare (pentru forma de 125 ml). De asemenea, produsul reconstituit nu are proprietati chimice care sa poata determina degradarea sau coroziunea otelului inoxidabil", mentioneaza sursa citata.In acest context, ANM a decis retragerea de la vanzare a urmatoarelor serii de medicamente: Debridat 24 mg/5 ml granule pentru suspensie orala x 125 ml seriile: 3830 (exp. 07.2021), 3847 (exp. 09.2021), 3855 (exp. 10.2021), 3862 (exp. 01.2022), 3874 (exp. 04.2022) si Debridat 24 mg/5 ml granule pentru suspensie orala x 250 ml seriile: 3804 (exp. 04.2021), 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811 (exp. 05.2021), 3812, 3813 (exp. 06.2021), 3835 (exp. 07.2021), 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842 (exp. 08.2021), 3843, 3849, 3850, (exp. 09.2021), 3864 (exp. 01.2022), 3865, 3868, 3869, 3870 (exp. 02.2022), 3871, 3872, 3873 (exp. 03.2022) 3877 (exp. 04.2022)."Dupa finalizarea operatiei de retragere din reteaua de distributie (depozite si farmacii), ANMDMR - Directia Generala Inspectie Farmaceutica va primi documentele care sa ateste incheierea acestei operatii, cantitatile din fiecare serie din produsele mentionate retrase de la fiecare beneficiar, precum si dovada distrugerii acestora", conchide sursa citata.Potrivit prospectului, Debridat este folosit pentru tratamentul simptomatic al tulburarilor functionale gastrointestinale si biliare, in special in cazul durerilor si crampelor abdominale, spasmelor digestive, excesului de gaze intestinale, diareei si/sau constipatiei.