Marele mister din Sanatate: De ce lipseste Euthyrox-ul din farmacii, daca s-a dat drumul la export? Ce solutie unica au pacientii

Numarul persoanelor cu probleme de tiroida (cancere tiroidiene, tiroide scoase, tiroidite autoimune - deci o gama mai vasta de persoane care folosesc acelasi medicament) cred ca este intre 450.000-500.000

Despre medicamentul, de exemplu, a vorbit chiar premierul Ludovic Orban intr-o conferinta de presa, in urma cu 5 saptamani, si totusi pacientii il cauta in continuare cu disperare prin farmaciile din toata tara.", a scris cineva luni pe Facebook, la o postare prin care presedintele Asociatiei Pacientilor cu Afectiuni Autoimune (APAA), Rozalina Lepadatu , semnala faptul ca tocmai a intrat in vigoare ordinul prin care Ministerul Sanatatii a dat liber la ... exportul de Euthyrox.Un puternic semnal de alarma au tras si voluntarii din, grupul de Facebook coordonat de Vlad Voiculescu."Conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 672/2020 publicat in Monitorul Oficial -Cu toate ca acestea sunt medicamente care lipsesc in mod constant bolnavilor cronici din Romania, gratie acestui ordin se pare ca pot fi din nou exportate si livrate intracomunitar, desi pacientii romani au atat de mare nevoie de ele (...)Pana acum au venit catre noide la bolnavi cronici, care cauta cu disperare acest medicament in farmacii. Desi incercam din rasputeri, nu putem compensa astfel de decizii politice in plina criza a sistemului medical", semnaleaza voluntarii de la Reteaua 2.0.Ce gandesc pacientii despre aceasta situatie, in lipsa oricaror explicatii oficiale?", a scris Dani Aldea pe pagina Reteaua 2.0.Intrebat pe, intr-o conferinta de presa, despre absenta unor medicamente din farmacii, premierul Orban a declarat: "Da, asa e, e cazul Euthyroxului, de exemplu"."Si e vorba si de un alt medicament care e folosit, din cate stiu eu, pentru diabet. Se cauta o solutie pentru a fi suplinit cu o alta molecula. Aici, Ministerul Sanatatii, Agentia Medicamentului cauta toate solutiile pentru a asigura aceste medicamente. Stiti foarte bine ca ministrul Sanatatii a emis un ordin tocmai pentru a preveni ceea ce se numeste exportul paralel.Din cauza pretului reglementat la medicamente, care la noi e cred ca printre cele mai mici preturi la nivelul UE, foarte multi aduceau, importau medicamente in Romania, dupa care revindeau aceste medicamente catre tari in care medicamentele erau platite la un pret reglementat mai mare.Ministrul Sanatatii practic a interzis acest export paralel (...) Cautam solutii pentru orice situatie in care va exista penurie a unui medicament necesar", sustinea atunci premierul, citat de Digi24 Si, atunci, de ce nu se gaseste medicamentul in farmacii? "", ne declara peintr-un interviu acordat Ziare.com In aceeasi zi, Ministerul Sanatatii dadea asigurari ca situatia e sub control si ca zeci de mii de cutii cu Euthyrox sunt in drum spre farmacii Unde se pare ca nu au ajuns nici pana azi...Intrebata marti cati pacienti sunt afectati de lipsa Euthyrox-ului,ne-a declarat telefonic ca "; noi suntem pe zona endemica in cazul bolilor tiroidiene, nu e boala rara in Romania".Presedintele Asociatiei Pacientilor cu Afectiuni Autoimune ne-a confirmat faptul ca acest medicament (si nu doar el) "nu prea s-a reintrodus" in farmacii."Ele urmau sa se reintroduca si. Comertul intracomunitar este absolut legal si nu avem nicio problema cu el, avem probleme cu medicamentele deficitare, cum sunt(si despre el a vorbit premierul Orban, dar nu stia exact denumirea, stia ca e un medicament pentru diabet).Mai vad pe lista unele medicamente care sunt folosite in tratarea COVID-19, cum sunt hidrocortizon, metilprednisolon si heparina. Am avut o mare criza de heparina anul trecut", a adaugat Rozalina Lepadatu.Intrebata daca Ministerul Sanatatii a consultat asociatiile de pacienti cronici atunci cand a emis ordinul prin care s-a dat liber la exportul de medicamente (desi suntem inca in stare de urgenta!), presedintele APAA a raspuns: "Nu,. Am aflat de el asa...".In aceste conditii, pacientii se lupta pentru sanatatea lor, semnaland autoritatilor problema cronica, grava, cu care se confrunta.Astfel, pe site-ul, ultimele inregistrari se refera chiar la Euthyrox."Mai exista si o adresa de e-mail la Agentia Nationala a Medicamentului , dar raspunsurile sunt ciudate. De exemplu, pe pagina mea de Facebook am postat o intrebare pentru pacientii care nu gasesc Plaquenil (alta problema, de alta natura), rugandu-i sa imi spuna daca situatia s-a reglat si daca au gasit.In una dintre postari, spre final, o sa gasiti raspunsul primit de o pacienta de la Agentia Nationala a Medicamentului, care mie mi se pare lipsit de bun simt. Inca o institutie a statului care se 'spala pe maini'...", ne-a declarat Rozalina Lepadatu.Conform informatiilor publice, din luna ianuarie Agentia Nationala a Medicamentului este condusa de Roxana Stroe, care ocupa anterior functia de, aceasta fiind din 2019 si membru al board-ului Agentiei Europene a Medicamentului."Este o persoana super-ok, care a lucrat in Agentia Medicamentului si are experienta.(...) Dar. Oricata intelegere as avea, deja sunt cateva luni de cand discutam despre chestia asta", a subliniat Rozalina Lepadatu.Intrebata ce i-ar spune unui pacient care nu intelege de ce nu gaseste medicamentul in farmacii, presedintele APAA a raspuns: "Nimeni nu intelege"."Nu as sti sa va spun, pentru ca ANMDM nu mai raspunde la e-mailuri. Vorbeam cu cineva de la un colegiu al farmacistilor din tara si mi-a spus ca au cerut din luna martie sa li se spuna ce se intampla si nu au primit niciun raspuns.Iar toata lumea arunca vina pe farmacii: ca ele nu dau, ca ele nu fac ce trebuie. Se arunca pisica dintr-o parte in alta, nu exista un raspuns clar", a completat aceasta.Rozalina Lepadatu ii sfatuieste totusi pe pacienti sa foloseasca legea in favoarea lor."Singurul sfat pe care pot sa il dau este'La un moment dat' poate sa insemne o saptamana, doua, trei, cinci, noua... Sau pot exista farmacii care sa spuna ca nu primesc retete pentru comenzi justificate", a admis presedintele APAA.Chiar si asa, bolnavii se plang ca obtin medicamentele cu mare greutate. Iata cateva comentarii publicate in ultimele doua zile pe Facebook:: E lipsa si de Novothyral in farmacii din septembrie 2019, eu personal nu am tolerat Euthyrox-ul si sunt dependenta de acest medicament, neavand tiroida.: Este o mare problema cu Euthyrox-ul... Am tot vorbit in farmacii in ultimele 3 saptamani si nu au - cel putin unde am intrebat eu.: In Pantelimon, Ilfov, a durat 8 zile, inclusiv ziua trimiterii retetei si ziua ridicarii, daca le scad pe astea, ar fi 6 zile.: Comanda justificata de 1 saptamana inca nu a venit de la depozit.: Reteta am dus-o la farmacie de pe 8 aprilie si nici acum nu am primit-o... Azi am sunat si mi-a zis ca a venit in depozit, la Galati, iar miercuri sigur pot veni s-o iau (eu sunt din Braila). Ce e si mai rau e ca reteta e de pe 1 apr. si am toata medicatia pe ea...****In data de, Ziare.com a cerut Ministerului Sanatatii, in baza Legii 544/2001, sa ofere mai multe informatii cu privire la distribuirea in farmacii a medicamentelor Euthyrox si Plaquenil.Iata doua pasaje din raspunsul primit la redactie in data de"(...) Referitor la medicamentul Euthyrox, ANMDMR a fost informata in cursul zilei de 13 aprilie 2020 de catre compania Merck Romania privind receptionarea unei cantitati semnificative de EUTHYROX 25 µg si 50 µg comprimate (aproximativ cate 60.000 cutii din fiecare concentratie), urmand ca in perioada imediat urmatoare acestea, impreuna cu aproximativ 25.000 cutii din Euthyrox 100 µg, sa fie ridicate de distribuitorii angro parteneri de contract, in vederea aprovizionarii farmaciilor. Se poate estima ca operatiunea de preluare din depozitul Merck de catre distribuitori si livrarea efectiva catre farmacii se desfasoara pe o durata de cateva zile, in functie de procesul logistic al fiecarui distribuitor.Hidroxiclorochina (cunoscuta sub denumirea comerciala de Plaquenil) reprezinta din punctul de vedere al disponibilitatii, o problema de ingrijorare pentru pacienti, in imprejurarile create de COVID-19. La solicitarea ANMDMR, compania Sanofi a raspuns ca livrarile catre Romania se fac in acord cu previziunile pentru a se acoperi nevoile pacientilor in tratament cu Plaquenil, conform indicatiilor aprobate ale medicamentului. Donatia efectuata in contextul pandemic actual, de compania Sanofi Romania, este destinata utilizarii in cazurile grave de infectie cu virusul SARS-Cov-2, conform Protocolului aprobat la nivel national, medicamentul fiind administrat pacientilor, numai sub supravegherea medicului, in functie de severitatea simptomelor (...)".