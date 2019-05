Medicamente noi pe lista celor compensate si gratuite pentru pacientii cu cancer si afectiuni neurologice

Ziare.

La solicitarea Ministerului Sanatatii, Guvernul a aprobat, joi, Hotararea prin care modifica si completeaza HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, se arata intr-un comunicat al MS.Astfel, pe lista medicamentelor de care beneficiaza asiguratii inclusi in programele nationale de sanatate cu scop curativ in tratamentul ambulatoriu si spitalicesc se adauga doua molecule noi (Vandetanibum si Alemtuzumabum) pentru care au fost incheiate contracte cost volum si care se utilizeaza in tratarea unor boli grave: neoplasmul tiroidian medular agresiv si simptomatic si scleroza multipla."Continuam si in acest an procesul de crestere a accesului pacientilor la tratamente de ultima ora, in acord cu programul de guvernare, prin extinderea listei de medicamente compensate si gratuite cu inca doua molecule necesare pacientilor cu scleroza multipla si afectiuni oncologice. Introducerea de noi molecule care fac obiectul unor contracte cost-volum asigura accesul unui numar cat mai mare de pacienti la tratamente inovative", a declarat Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, citata in comunicat.Anul trecut au fost introduse in lista de medicamente compensate si gratuite 37 de molecule noi care asigura tratamente inovative destinate mai multor arii terapeutice, precum: afectiuni oncologice, boli cardiovasculare, HIV/SIDA, diabet, scleroza multipla, atrofie musculara spinala, boala Gaucher etc.