Medicamentele sub 25 lei nu vor mai fi fabricate in tara din 2019, avertizeaza producatorii de medicamente

Taxa clawback si disparitia medicamentelor ieftine din Romania

Ziare.

com

Cei 8 milioane de pacienti care utilizeaza medicamentele ieftine, in majoritate cu venituri mici si pensionari, nu le vor mai gasi in farmacii incepand cu 2019, apreciaza patronatul.PRIMER, Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania care reuneste 16 fabrici de medicamente din tara, atrage atentia ca taxa clawback introdusa in 2009 si aplicata exclusiv producatorilor de medicamente a crescut in trimestrul I din 2018 cu 20% fata de aceeasi perioada a anului 2017 si cu aproape 55% fata de trimestrul I din 2016, ajungand astfel la 24,13%, al treilea procent ca marime de cand taxa a fost introdusa."Toate analizele de prognoza facute de analisti arata ca cel tarziu in trimestrul IV din 2018 taxa va atinge nivelul record de 30%", a declarat Dragos Damian, director executiv PRIMER."Asta inseamna ca o fabrica de medicamente din tara este obligata la plata a 30% taxa pe cifra de afaceri si 16% impozit pe profit, lucru absolut nesustenabil", a completat Damian.Taxa clawback a fost introdusa in 2009 ca o masura temporara, in contextul crizei financiare, aplicata exclusiv producatorilor de medicamente.Practic, statul, prin Casa Nationala de Sanatate, isi stabileste un plafon de cat isi permite sa deconteze in fiecare an. Ce trece de acel plafon este impartit "frateste" intre toti productorii de medicamente si asa rezulta aceasta taxa.Producatorii au doua probleme cu acest mecanism, pe care le expun de aproape un deceniu, insa fara niciun rezultat.In primul rand, ca nu e predictibil. In primul trimestru din 2017 taxa a fost 15%, iar in ultimul 23,8%. Pentru o afacere e esential ca, atunci cand isi face planul de business, sa stie exact ce taxe are de platit.Apoi, o alta problema e ca taxa e calculata global, acea impartire frateasca. Adica nu conteaza ca unii au vandut mult peste plafon si altii nu l-au depasit deloc, toti platesc egal. Si statul roman ia taxa de clawback la pretul din farmacie, adica producatorul plateste taxa si cu adaosul distribuitorului, si cu adaosul din farmacie."Evolutia taxei clawback din ultimii 2 ani a facut ca peste 2.000 de medicamente, in majoritate costand sub 25 lei si fabricate in tara, sa dispara din farmacii si spitale. La o taxa clawback de 30% toate medicamentele care costa sub 25 de lei sunt nerentabile, iar producatorii vor fi obligati in cele din urma sa le scoata din portofoliu.Mai mult, platind aproape 50% taxe si impozite, fabricantii din tara nu au cum sa se dezvolte in continuare, pierzand din competitivitate. Astfel ca escaladarea acestei taxe face rau la toata lumea: pacientii nu mai gasesc medicamentele de care au nevoie la pretul corect, sistemul sanitar va trebui plateasca mai mult pentru tratamente mai scumpe, iar industria nu va putea sa-si continue planurile de modernizare si extindere", arata comunicatul PRIMER."Pentru a da un exemplu asupra impactului negativ al politicilor publice din domeniul manufacturii de medicamente din Romania, este suficient sa aratam ca in 2006 se fabricau in tara pentru desfacere pe piata interna 314 milioane de cutii de medicamente, in vreme ce in 2016 se fabricau doar 190 de milioane, o scadere de 40% in 10 ani", a concluzionat Dragos Damian.PRIMER apreciaza ca singura masura care poate frana disparitia din spitale si farmacii a medicamentelor ieftine este scutirea de "taxa clawback" a medicamentelor care costa mai putin de 25 lei.