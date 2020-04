Medicamentul cu rezultate bune in tratarea formelor grave de COVID-19 ar putea fi produs si in Romania

Ziare.

Antiviralul Remdesivir, cea mai noua speranta a cercetatorilor din intreaga lume pentru combaterea COVID-19, ar putea fi produs si in Romania, daca va fi nevoie."Medicamentul, din cate stiu, este sub patent, il poate produce o singura companie in lume, de compania originatoare. Stiu ca mai este o companie in China care a replicat produsul.Exista proceduri - in caz ca nu e destul de la o singura fabrica - sunt proceduri de urgenta ca si altor producatori sa le fie acordat dreptul de a fabrica aceste molecule aflate sub patent. Este o procedura de decadere din drepturi din proprietatea intelectuala", a declarat Dragos Damian, directorul Terapia din Cluj, cel mai mare producator de medicamente din Romania.Remdesivir, folosit in tratamentul bolii virale Ebola, este produs in prezent de compania americana Gilead, care are venituri de peste 22 de miliarde de dolari. Recent, si chinezii de la compania farma BrightGene au copiat si au produs in masa medicamente care contin substantele din Remdesivir."Exista vreo 4 sau 5 medicamente si cocktail-uri de medicamente care sunt incercate in studii clinice. In acest moment nu se stie daca vreo unul dintre ele este intr-adevar eficient. Pe masura ce trece timpul, toate medicamentele utilizate in studii clinice pot sau nu sa isi dovedeasca eficienta.Sunt 70 de studii clinice la ora actuala in lume pentru medicamente si vaccinuri. Probabil undeva in vara se va sti exact daca si care medicamente sunt eficiente si daca pot sa inceapa sa fie date la foarte multi pacienti", a mai spus Dragos Damian.Un numar de 4.000 de pacienti cu COVID-19 din intreaga lume au fost tratati cu Remdesivir, iar saptamana viitoare ar putea fi facute publice rezultatele pentru inca 400 de bolnavi, potrivit lui Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie. El sustine ca Remdesivir ar putea fi primul medicament autorizat pentru coronavirus.