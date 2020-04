Ministerul Sanatatii anunta cand vor gasi bolnavii Euthyrox in farmacii si cum il pot cumpara

Ziare.

Euthyrox este un medicament utilizat zilnic de pacientii cu afectiuni tiroidiene."Compania producatoare a anuntat ca in depozitele din Romania au fost aduse, in data de, un numar de 140.122 cutii de Euthyrox 100 mcg. Dintre acestea, 54.240 cutii au fost deja distribuite.Invor fi livrate alte 77.499 cutii de Euthyrox 50 mcg si 59.315 cutii de Euthyrox 25 mcg, loturi care deja au fost eliberate din Germania", anunta Ministerul Sanatatii intr-un comunicat de presa In aceste conditii, Ministerul Sanatatii "face un apel catresi a nu le utiliza fara acordul medicului curant".In plus, MS ii roaga pe farmacisti sa "".In urma cu doua saptamani, premierul Ludovic Orban recunostea, intr-o conferinta de presa, ca acest medicament lipseste de mai mult timp din farmacii."Da, Euthyrox si nu numai. MS, Agentia Medicamentului cauta solutii. MS a emis un ordin cu privire la exportul paralel. Cautam solutii pentru orice situatie", declara atunci, printre altele, premierul Orban.C.B.