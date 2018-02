O noua familie de antibiotice care lupta cu bolile grave a fost descoperita in pamant

Ziare.

Testele realizate de cercetatorii de la Rockefeller University din New York au aratat ca anumiti compusi (numiti malacidine - n.red) pot vindeca mai multe maladii grave provocate de bacterii care au devenit rezistente la alte antibiotice, inclusiv infectiile cu stafilococ auriu.Expertii spun ca descoperirea lor ofera o noua speranta in ceea ce priveste antibioticele de noua generatie, mai ales in conditiile in care bolile rezistente la acest tip de medicamente reprezinta o amenintare globala.In sol se gasesc milioane de microorganisme care pot produce compusi potential terapeutici, inclusiv noi antibiotice, sustin oamenii de stiinta americani in noul lor studiu publicat in revista Nature Microbiology.Cercetatorii analizeaza acum modalitati de a imbunatati acest tratament, in speranta ca il vor putea administra pacientilor. Insa, avertizeaza acestia, mai este un drum lung pana la testele clinice pe oameni.Profesorul Colin Garner, de la institutul Antibiotic Research din Marea Britanie, sustine ca descoperirea unor noi antibiotice este o veste buna, dar care nu va rezolva problema bolilor provocate de bacteriile a caror rezistenta la medicamente este in crestere.Aceste bacterii provoaca boli precum pneumonie, infectii ale pielii, ale sangelui si tractului urinar.In prezent, rezistenta la antibiotice provoaca 700.000 de decese in lume.