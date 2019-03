O noua substanta cancerigena a fost identificata de FDA in medicamente pentru scaderea tensiunii arteriale

Ziare.

La nivel mondial, autoritatile au restrictionat vanzarile medicamentelor pentru scaderea tensiunii arteriale care au in componenta lor valsartan, losartan si irbesartan, acestea fiind suspectate ca ar contine doua substante cu potential cancerigen - N-nitrosodietilamina (NDEA) si N-nitrosodimetilamina (NDMA).Cel de-al doilea compus toxic, NDMA, a fost descoperit in 87 de loturi de comprimate losartan cu potasiu produse de Hetero - N-Nitroso-N-metil-4-acid aminobutiric (NMBA) - si nu fusese identificat in medicamentele rechemate anterior de o serie de producatori din industria farmaceutica.