Pacientii care aveau nevoie de imunoglobulina, pusi intentionat in pericol? Anchete in Romania, Belgia si Italia

Au pus in pericol pacientii ca sa oblige Guvernul sa elimine taxa clawback

In Romania au murit oameni din cauza lipsei de imunoglobulina

Ziare.

com

Sunt vizate companiile Biotest Pharma GmbH Germania, Octapharma Pharmazeutika Produktionsges Mbh Austria, Octapharma S.A.S. Franta, Octapharma AB Suedia, Octapharma (IP) Limited Marea Britanie, CSL Behring Gmbh Germania, Kedrion Spa Italia, Baxter SA Belgia, Baxalta Belgium Manufacturing SA Belgia, Baxter AG Austria.Companiile in cauza sunt membre ale Asociatiei Companiilor Producatoare de Terapii cu Proteine Plasmatice (PPTA), asociatie care reprezinta interesele industriei."Investigatia vizeaza un posibil comportament anticoncurential ce consta insi, implicit, ameliorarii marjelor de profit", se arata intr-un comunicat remis lunide Consiliul Concurentei.In cadrul investigatiei, au fost efectuate simultan inspectii inopinate atat in Romania, cat si in Belgia si Italia. Autoritatile de Concurenta din cele doua state au efectuat inspectii la sediile companiei Kedrion din Italia (Milano si Castelvecchio) si al PPTA din Bruxelles, in conditiile legale din aceste tari, la solicitarea Consiliului Concurentei din Romania, iar inspectorii romani de concurenta au asistat la desfasurarea acestora.Atat in Belgia, cat si in Romania, inspectiile inopinate sunt autorizate prin mandat judecatoresc si sunt justificate de necesitatea obtinerii tuturor informatiilor si documentelor necesare clarificarii posibilelor practici anticoncurentiale analizate.In acest caz, Consiliul Concurentei a solicitat asistenta din partea autoritatilor de concurenta din Uniunea Europeana.Imunoglobulina este o substanta fabricata din plasma din sangele uman, cu rol esential in sistemul imunitar al corpului uman. Imunoglobulina ataca substantele straine, cum ar fi bacteriile, si asista corpul in distrugerea lor. Imunoglobulinele normale sunt incluse pe lista Organizatiei Mondiale a Sanatatii privind medicamentele esentiale.In Romania, criza imunoglobulinei a inceput la finalul anului 2015 si s-a acutizat treptat pana cand, in luna martie a acestui an, Guvernul a cerut activarea Mecanismului de protectie civila al Uniunii Europene , un instrument al Comisiei Europene folosit pentru gestionarea sitatiilor cauzate de dezastre sau razboi.Din cauza acestei crize au avut loc in tara noastra adevarate tragedii. O pacienta a murit asteptand tratamentul, medici au povestit in lacrimi ca sunt neputinciosi si ca pacienti adolescenti ajunsi la disperare din cauza lipsei imunoglobulinei au incercat sa se sinucida. Totodata, mii de pacienti care aveau nevoie de acest tratament au platit intre sute si mii de euro pentru a-si-l asigura, desi aveau dreptul de a-l primi gratuit.