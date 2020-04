Pacientii cu boli autoimune, sacrificati pentru COVID-10. Hidroxiclorochina sta in depozite

Ziare.

Romanii cu boli autoimune se confrunta in continuare cu lipsa hidroxiclorochinei din farmacii. Medicamentul, folosit si in protocolul de tratament pentru COVID-19, exista, teoretic, in depozite, insa pacientii ajung greu la el, iar stocurile din depozitele Unifarm pot fi folosite doar pentru COVID-19."Donatiile de medicamente primite de Ministerul Sanatatii in contextul actual au fost oferite de catre companiile farmaceutice pentru distribuire si utilizare in unitatile medicale care asigura asistenta medicala pacientilor cu COVID-19, in conformitate cu protocolul de tratament al infectiei cu virusul SARS Cov-2 din 26.03.2020. Conform contractelor de donatie incheiate, medicamentele vor fi distribuite si donate exclusiv pentru tratarea pacientilor cu COVID-19", arata raspunsul Ministerului la solicitarea Asociatiei Pacientilor cu Boli Autoimune din Romania de a distribui medicamentul in spitalele care au in evidenta pacienti cu boli autoimune.Oamenii depind, insa, de hidroxiclorochina pastrata in depozite.Alexandrina Salagean este din Campia Turzii si este ingrijorata pentru ca tratamentul ei este pe cale de a se termina. Sufera de sindrom Sjogren si vasculita iar in lipsa hidroxiclorochinei are febra, eruptii cutanate, dureri articulare sau stare de greata."Nu mi se pare normal. Practic, cei cu boli autoimune suntem sacrificati. Sunt ingrijorata, daca o sa mi se reactiveze boala nu o sa pot sa ma duc la spital pentru ca sunt inchise sectiile, tratament nu avem", a marturist tanara Alexandrina, pentru Mediafax.Solutia pe care o au pacientii este sa mearga cu reteta la farmacie, care sa ii sune atunci cand vin medicamentele.In unele cazuri hidroxiclorochina ajunge in doua zile, in altele in doua saptamani, termenul este variabil.Mediafax a sunat mai multe lanturi de farmacii din Bucuresti , pentru a vedea cand poate fi cumparata hidroxiclorochina. Unele aveau pe stoc, altele nu aveau nici macar o perspectiva de a primi."Veniti cu reteta, dar nu stiu cat dureaza. Nu stiu in cat timp. Scanam reteta si cand vine va sun. Dar nu stiu daca dureaza o saptamana, doua zile, o luna. Momentan nu am primit nimic", a spus o farmacista.Medicul Cristian Baicus, de la spitalul Colentina, are in evidenta mai multi bolnavi care fac tratament cu hidroxiclorochina."Nu stiu cum au reusit sa faca pacientii mei, unii dintre ei fac rost, nu toti. Probabil cum se facea rost si pe vremea lui Ceausescu de carne. Majoritatea au reusit cate zece tablete, cate 30. M-au intrebat daca au cu ce sa inlocuiasca, le-am zis ca nu au cu ce.Apar din ce in ce mai multe studii care arata ca nu au niciun efect in infectia cu SARS Cov-2. Banuiesc ca o sa se regleze, ca o sa dea din ce in ce mai putin pentru asta si o sa fie chiar o abundenta", a spus medicul.In timp ce compania care pune pe piata hidroxiclorochina in Romania si care a si donat medicamentele pentru tratamentul COVID-19 transmite ca vor fi asigurate stocurile pentru cei cu boli autoimune, ele ajung greu la pacienti.Acestia spera ca problemele vor disparea atunci cand hidroxiclorochina va fi produsa in Romania.