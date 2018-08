Petitie online pentru a rezolva criza de medicamente. Iata unde poti semna!

AICI Petitia online poate fi semnata

"Fara aceasta marire, lipsa medicamentelor se va agrava si tot mai multi oameni risca sa moara din aceasta cauza", argumenteaza IPP.Intitulata "Criza medicamentelor din Romania - Diagnostic: Subfinantare cronica a decontarilor de medicamente", petitia a strans pana acum 19% din totalul de semnaturi necesare."81% dintre romani considera ca accesul la medicamente inovative, mai ales la cele necesare pentru afectiuni severe, este vital. Nevoia de a accesa medicamente pentru diferite afectiuni, unele la limita supravietuirii, este evidenta. Reprezentantii industriei si ai asociatiilor pacientilor cu diferite afectiuni considera ca, totusi nedocumentata suficient, a exportului, de pe piata romaneasca, a unor medicamente capitale pentru tratarea afectiunilor, unele la limita, ale pacientilor romani.", arata initiatorii.De asemenea, pe site-ul IPP au fost incarcate un studiu si un sondaj privind lipsa de medicamente in tara, pentru a veni in sprijinul petitiei."In Romania avem 5.000.000 de bolnavi cronic. Ei au nevoie de medicamente aproape zilnic. Pentru toata viata. 1/3 din ei isi gasesc medicamentele cu greutate, iar 150.000 NU isi gasesc medicamentele deloc! Lipsa de finantare pentru decontarea medicamentelor duce la disparitia lor", precizeaza IPP si pe pagina de Facebook Printre altele, IPP cere ca preturile medicamentelor sa nu mai fie tinute jos, intrucat asta ii determina pe producatori sa se retraga din Romania."Romanii au dreptul la medicamente cu care sa isi protejeze sanatatea si, de multe ori, sa isi salveze viata. In ultimii 2 ani, 2.000 de tipuri de medicamente din cele 6.000 existente pe piata au fost retrase de firmele producatoare/importatoare pentru ca statul roman insista sa plateasca tot mai putin pentru ele.Cerem ca preturile medicamentelor sa nu mai fie tinute jos, in mod artificial, prin decizii guvernamentale, sub pretextul grijii pentru pacienti. De fapt,a. Daca pretul de distributie ajunge in punctul in care costurile de productie sunt egale cu incasarile in urma vanzarii, producatorii si distribuitorii inchid afacerea din Romania si pleaca in alte tari membre UE unde conditiile de pret sunt mai avantajoase.Pe piata UE medicamentele constituie o marfa ca si in cazul altor produse si, ca atare, urmeaza, in anumite limite, regulile liberei circulatii a marfurilor", conform sursei citate.