Rafila: Pana in toamna putem avea primul medicament autorizat impotriva COVID-19. Cand va beneficia de el Romania

Pana in toamna putem avea medicamentul care trateaza COVID-19, a declarat Alexandru Rafila. Profesorul isi bazeaza afirmatiile pe primele rezultate ale studiului cu antiviralul Remdesivir, conceput pentru tratamentul Ebola."Acesta ar fi primul produs autorizat care actioneaza asupra virusului, practic impiedica replicarea virala. Ar fi primul medicament etiologic si faptul ca din cei 125 de pacienti cu forme grave care au fost tratati evolutia a fost favorabila si chiar rapid favorabila, dupa cateva zile de terapie pacientii au putut fi mutati din sectiile de terapie intensiva si dupa inca cateva zile au putut fi externati, ofera o speranta extrem de puternica.", a explicat profesorul Alexandru Rafila.Acesta a mai spus ca 4.000 de pacienti din intreaga lume au fost tratati cu Remdesivir, iar saptamana viitoare ar putea fi facute publice rezultatele pentru inca 400 de bolnavi de COVID-19 tratati cu acest antiviral. Daca rezultatele vor fi la fel de bune, ar fi un pas important pentru autorizarea acestui medicament in SUA, precum si in alte tari. Iar daca un tratment eficient va fi folosit la scara larga, vor putea fi relaxate masurile de distantare sociala."Ar trebui sa ne apropiem de o situatie in care activitatea sociala, activitatea economica sa se apropie de normal, mai ales ca, in cursul sezonului rece, cum se intampla de obicei la infectiile virale cu transmitere respiratorie,", a adagat profesorul.Antiviralul nu exista inca in Romania."Am facut o aplicatie prin intermediul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, pentru ca tara noastra sa fie inclusa in cadrul unui studiu care include 27 de tari.Pe de alta parte, exista si o alta posibilitate, in perioada imediat urmatoare, care se refera la studii organizate chiar de compania producatoare", a mai spus Alexandru Rafila.Profesorul sustine ca singurul lucru care ii poate fi reprosat studiului cu Remdesivir este faptul ca nu are si un grup de control.