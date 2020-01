Roche Romania, amendata cu 12,8 milioane euro pentru cum a facut bani pe spatele pacientilor cu cancer

Cum isi ademenea Roche clientii

"In cadrul primei investigatii, autoritatea de concurenta a constatat ca, in perioada 2017-2019, producatorul Roche a adoptat o strategie comerciala menita sa elimine concurenta la licitatii si sa intarzie intrarea pe piata a unor medicamente similare", precizeaza autoritatea de concurenta intr-un comunicat.Comportamentul Roche s-a manifestat, in cursul anului 2017, in contextul participarii la achizitia publica centralizata pentru medicamente ce contin substantele Rituximab si Trastuzumab, in cadrul programului national de oncologie, precum si in cadrul a 47 de licitatii organizate la nivel de spital pentru aprovizionarea cu aceleasi medicamente.Medicamentele avand substantele active Rituximab, Trastuzumab si Bevacizumab se folosesc in cazul mai multor afectiuni oncologice, printre care: leucemie limfocitara cronica, cancer mamar, cancer ovarian, cancer renal s.a.Pentru a evita monopolizarea pietei distributiei unui medicament, legislatia in vigoare prevede ca un producator este obligat sa furnizeze medicamente catre minim trei distribuitori."Astfel, desi Roche a vandut medicamentele ce contineau Rituximab si Trastuzumab catre distribuitorii parteneri, care i-au fost si concurenti in aceste licitatii, pretul oferit distribuitorilor a fost mai mare decat pretul sau de ofertare la licitatiile publice.In felul acesta, Roche si-a eliminat concurenta la licitatii, deoarece distribuitorii nu au putut participa in cadrul acestor proceduri in conditii rezonabile, care sa le asigure desfasurarea activitatii in mod eficient (profitabil)", spun reprezentantii Consiliului Concurentei.In acelasi timp, aceasta strategie a fost motivata de intentia de a intarzia si de a ingreuna accesul pe piata a variantelor similare concurente cu produsele Roche, ce contineau substantele Rituximab si Trastuzumab (Mabthera si Herceptin).Distribuitorii de medicamente nu comercializau exclusiv produse ale Roche si, ca urmare, in situatia in care ar fi castigat o licitatie pentru medicamente ce contineau substante active Rituximab si Trastuzumab, pe parcursul contractului ar fi putut inlocui produsele Roche cu variante similare, mai ieftine, ale altor producatori.Prin urmare, actiunile Roche au creat anumite bariere la intrarea pe piata, cu efecte de inchidere a acesteia, intarziind, astfel, aparitia alternativelor biosimilare, fapt ce a contribuit la consolidarea pozitiei dominante detinute de Roche."Aceasta strategie pusa in practica cu ocazia participarii la procedurile de achizitie publica, cu scopul de a intarzia accesul pe piata a produselor biosimilare, afecteaza bugetul CNAS alocat programului national de oncologie.Astfel, decontand pretul medicamentelor inovative, acestaPrin urmare, economia realizata pe termen scurt de catre Ministerul Sanatatii este aparenta, pe termen lung, estimam ca, in cazul licitatiei nationale, alternativele biosimilare ar fi putut aduce economii de circa 7,1 milioane euro bugetului programului national de oncologie", a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.Pentru acest comportament, compania Roche a fost amendata cu 44,16 milioane de lei (9,47 milioane de euro).In cadrul celei de-a doua investigatii, Consiliul Concurentei a constatat ca, in aceeasi perioada 2017-2019, Roche a implementat o strategie pentru a impiedica vanzarile de medicamente concurente, mai ieftine, care contin substanta activa Erlotinib.Din strategia Roche au facut parte directionarea pacientilor catre propriul produs, mai scump, Tarceva, prin Cardul de pacient Roche si call center-ul Roche, siCu bugetul alocat decontarii Tarceva, statul ar fi putut deconta mai multe medicamente similare pentru pacienti.Astfel, conform estimarilor, din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS), au fost alocate suplimentar sume ce depasesc 2 milioane de lei, pentru decontarea medicamentului produs de Roche, decat daca pacientii ar fi optat pentru o varianta similara a aceluiasi medicament."Companiile producatoare de inovative trebuie sa se concentreze pe dezvoltarea si introducerea pe piata a unor medicamente noi, mai eficiente, care sa aduca imbunatatiri starilor pacientilor, si nu pe exploatarea medicamentelor iesite de sub patent, pentru care exista variante mai ieftine", a mai declarat presedintele Consiliului Concurentei.Pentru aceasta practica Roche Romania a fost sanctionata cu 15,79 milioane de lei (3,38 milioane de euro).Tarceva este un medicament care contine substanta activa Erlotinib si este utilizat in tratamentul cancerului pulmonar, respectiv in tratamentul cancerului pancreatic.Medicamentul inovativ este un medicament nou, care este protejat de brevet cand este lansat pe piata.Medicamentul generic contine aceeasi substanta activa si in aceeasi cantitate ca medicamentul inovativ.Autoritatea de concurenta a atras atentia de mai multe ori (in urma derularii unor analize pe piata farmaceutica) asupra faptului ca gradul de penetrare al medicamentelor generice (mai ieftine) este redus fata de celelalte state ale Uniunii Europene, desi acestea sunt cu cel putin 35% mai ieftine decat variantele lor inovative.In cadrul investigatiilor, Consiliul Concurentei a efectuat inspectii inopinate, la sediul companiei, documentele ridicate fiind analizate in cadrul procedurii specifice. Inspectiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel Bucuresti si sunt justificate de necesitatea obtinerii tuturor informatiilor si documentelor necesare clarificarii posibilei practici anticoncurentiale analizate.Decizia Autoritatii de Concurenta, care va fi publicata in forma neconfidentiala pe pagina web a institutiei, poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti.