Romania a declansat mecanismul de dezastru al UE pentru imunoglobulina lipsa. Producatorii de medicamente nu au fost contactati

Ce este mecanismul de protectie civila

Ce este imunoglobulina

Ziare.

com

"Am contactat de doua ori in 2017 Ministerul Sanatatii pentru a le oferi suportul producatorilor locali de a gasi solutii pentru a aduce medicamentele deficitare din SUA sau din India, unde exista mai multi producatori, cand cu crizele clonazepam (Rivotril) si imunoglobulina.Am contactat prin intermediul presei cancelaria prim-ministrului pentru gasi solutii de a produce local medicamente deficitare. Din septembrie si pana acum, cu siguranta am fi gasit o sursa de imunoglobulina, chiar si poate neautorizata inca in Romania, dar macar am fi reusit sa aducem ceva.", a spus Dragos Damian, CEO Terapia Cluj.Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) are 16 fabrici in tara, care fabrica peste 1.500 de medicamente si care au facut in ultimii 10 ani investitii de peste 500 de milioane euro.Mai exact, in urma declansarii mecanismului, tara noastra va putea cere sprijinul tarilor din UE pentru a face rost de acest medicament."Am facut toate eforturile necesare pentru a rezolva aceasta problema. Statul roman a suspendat clawback pentru acest produs pentru o perioada de doi ani si totusi nu s-a intamplat nimic, pe 6 februarie am anuntat ca vom apela si la acest mecanism", a spus Pintea.Mecanismul de protectie civila al Uniunii Europene este un instrument institutit de Comisia Europeana incepand din 2010, pentru o gestionare eficienta a dezastrelor.Acest mecanism actioneaza impreuna cu finantarea UE in domeniul ajutorului umanitar pentru a raspunde necesitatilor care apar in urma unui conflict sau a unei catastrofe.Aceasta solutie extrema a fost avansata si de europarlamentarul Monica Macovei. Ea arata ca in decembrie i-a scris comisarului european pentru Sanatate Vytenis Andriukaitis si i-a explicat situatia critica in care se afla pacientii cu boli de imunitate in Romania.In raspunsul sau, "comisarul european preciza si ce poate face Guvernul Romaniei in aceasta situatie: activarea Mecanismului de Protectie Civila al UE, contactarea directa a producatorilor care fabrica imunoglobulina pentru a restabili neintarziat aprovizionarea, introducerea restrictiilor de export pentru medicamentele ale caror stocuri risca sa se epuizeze, cresterea numarului si diversificarea produselor aflate in sistemul compensat, pentru a asigura mai multi furnizori pe piata nationala, reorganizarea Centrului de Transfuzie Sanguina, care poate deveni o sursa locala de imunoglobulina, solicitarea de asistenta tehnica prin intermediul Serviciului de Sprijin pentru Reforme Structurale (SSRS), pe baza unei cereri adresate Comisiei Europene", a detaliat Macovei, intr-un comunicat.Imunoglobulina contine anticorpi care protejeaza organismul impotriva bolilor, cu precadere pe cei diagnosticati cu afectiuni autoimune, care sunt extrem de sensibili chiar si la cea mai mica raceala si nu se pot proteja singuri.OMS a inclus imunoglobulinele pe lista "tratamentelor esentiale", ele figurand acum pe lista medicamentelor compensate suta la suta in Romania.Anul trecut, Guvernul Ciolos a decis majorarea preturilor lor, pentru a reduce astfel riscul ca ele sa dispara din tara, la export. Guvernul PSD-ALDE a anulat ordinul de ministru, asa ca producatorii s-au retras treptat de pe piata, din cauza pretului prea mic in Romania, reorientandu-se catre pietele externe