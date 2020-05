Senatorul Vlad Alexandrescu ii obliga pe premierul Orban si ministrul Tataru sa explice criza de Euthyrox din farmacii

1. Ce fac Guvernul, Ministerul Sanatatii si institutiile din subordine pentru a depasi criza Euthyrox?

2. Exporta Romania Euthyrox (potrivit Ordinului de ministru emis recent) in timp ce bolnavii au nevoie de acest medicament ce nu se gaseste in farmacii?

3. Care este rolul Agentiei Nationale a Medicamentul (ANM) in aceasta criza si cum se poate garanta bolnavilor, dependentilor de Euthyrox ca au dreptul la viata prin asigurarea medicamentului?

4. Colegiul Farmacistilor a cerut ca stocurile de Euthyrox sa fie marite?

5. Cine sunt importatorii autorizati?

Criza de Euthyrox a fost recunoscuta public de premierul Ludovic Orban, cu saptamani in urma, iar pacientii si asociatiile care ii reprezinta le-au transmis guvernantilor in mai multe randuri mesaje referitoare la consecintele nefaste pe care intreruperea tratamentului le poate avea asupra bolnavilor.", semnala o pacienta care anunta ca se va depune chiar si o plangere penala pe acest subiect.Inpremierului Ludovic Orban, conform procedurilor parlamentare in vigoare, se atrage atentia asupra faptului ca "dependentii de Euthyrox sunt lasati fara medicamentul de care depinde viata lor"."Ce tara europeana isi condamna bolnavii la moarte? Aproximativ 5% din populatia tarii sufera de insuficienta tiroidiana, adica un milion de oameni. In 2016, in Romania, au fost diagnosticate 83.413 noi cazuri de boli tiroidiene, de trei ori mai multe decat in 2010. Potrivit datelor Institutului National de Sanatate Publica, numarul pacientilor cu afectiuni tiroidiene din Romania s-a triplat. Acestia sunt efectiv dependenti de levothyroxinum, substanta activa din Euthyrox.Lasati fara medicament, timp de o luna, acesti oameni pot muri. Ministerul Sanatatii spune ca acest medicament nu lipseste ba chiar ca inca din 8 aprilie depozitele au fost aprovizionate si de acolo Euthyrox a fost distribuit in farmacii, dar in farmacii nu e de gasit", se mai arata in documentul citat.Senatorul USR spune ca s-a deplasat personal in farmacii si a constatat ca exista o criza."Farmaciile sustin ca primesc cantitati mult mai mici decat in mod obisnuit, desi depozitele de medicamente le raspund ca medicamentul se afla in stoc", mai spune Vlad Alexandrescu, precizand ca in tarile invecinate "".Saptamana trecuta, Ministrul Sanatatii a emis un ordin de ministru care include Euthyrox pe lista medicamentelor care pot fi exportate. Nu inteleg de ce in Europa nu sunt probleme, dar la noi sunt", mai arata senatorul USR.In interpelare, Vlad Alexandrescu ii cere premierului Orban sa raspunda la cateva intrebari:Documentul a fost adresat luni, sub forma de intrebare, si ministrului Sanatatii, potrivit cadrului legal care reglementeaza relatiile dintre Parlament si Guvern.Conform art.173 si 175 din Regulamentul Senatului, Guvernul si fiecare dintre membrii sai sunt obligati sa raspunda la interpelari si intrebari in, insa "pentru motive temeinice, Senatul poate acorda un termen de cel mult 3 saptamani".