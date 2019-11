Un deputat USR, apel catre ministrul Sanatatii: Criza medicamentelor din Romania trebuie sa inceteze

Ziare.

Deputatul USR aminteste ca Ministerul Sanatatii anunta inca de pe 11 octombrie ca va rezolva situatia celor 128 de medicamente esentiale a caror pret expira, dar nu stim absolut nimic despre ce s-a intamplat concret in ultimile saptamani."Cred ca nimeni din Ministerul Sanatatii nu stie cu exactitate cum arata farmaciile spitalelor si ce lipseste din ele, nu stiu sa existe o centralizare la zi in vreun excel de la Ministerul Sanatatii, iar www.medicamentelipsa.ro , o initiativa altfel excelenta a fost abandonat de PSD imediat dupa preluarea guvernari", a explicat Tudor Rares Pop, potrivit unui comunicat de presa al USR remis, joi.Acesta vorbeste si despre urgentele din domeniul sanatatii, cum ar fi rectificarea bugetara si salariile medicilor."Stiu ca avem foarte multe urgente de rezolvat in sanatate, de pilda, rectificarea bugetara si salariile medicilor. In acelasi timp, in opinia mea, sunt situatii care nu mai pot fi amanate. Criza medicamentelor este una dintre ele", a completeaza Pop.De asemenea, deputatul USR face un apel si la parinti, medici, pacienti, care se confrunta cu medicamente esentiale lipsa (din spitale sau din farmacii) sa ii scrie pentru a face o lista pe care apoi sa o trimita apoi ministrului Victor Costache.