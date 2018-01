Un medicament impotriva orbirii va fi vandut pentru 850.000 de dolari

Ziare.

Potrivit producatorului sau, compania de biotehnologie Spark Therapeutics, cu sediul la Philadelphia, Luxturna se va administra intr-o doza unica, informeaza AFP.Medicamentul va costa 425.000 de dolari pentru fiecare ochi, iar pretul final ramane sub milionul de dolari prevazut initial la primirea autorizatiei din partea Agentiei americane a medicamentului (FDA) la mijlocul lunii decembrie.Acest anunt survine in plina dezbatere cu privire la pretul ridicat al medicamentelor din Statele Unite, in special al pretului asa-numitelor tratamente inovatoare, si nu e exclus sa starneasca proteste.Luand-o cu un pas inaintea criticilor, Spark a promis sa restituie banii pacientilor daca tratamentul nu se va dovedi eficient si prevede, de asemenea, sa solicite autoritatilor sanitare sa autorizeze plata in etape.Luxturna este considerat primul medicament american care se bazeaza pe terapia genetica pentru a corecta o anomalie genetica prin repararea genei defecte. Circa 1.000 de cazuri de persoane care sufera de degenerare ereditara a retinei sunt inregistrate in prezent Statele Unite si intre 10 si 20 de cazuri noi sunt asteptate anual in urmatorii ani.In plus fata de Luxturna, alte medicamente ajung la pretul de circa 1 milion de dolari, chiar daca necesita mai multe doze.Este cazul medicamentului Spinraza (Nusinersen in Europa), dezvoltat de Biogen si Ionis Pharmaceuticals impotriva atrofiei musculare, si al medicamentului Soliris, fabricat de Alexion Pharmaceuticals, pentru tratarea unei boli de rinichi rare. Ambele costa aproximativ 750.000 de dolari.Cel mai scump medicament din lume este insa Glybera, primul medicament genic, vandut pentru un milion de dolari de catre grupul olandez UniQure pentru a vindeca mai multe boli genetice.