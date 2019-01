Un pacient a castigat in instanta dreptul la tratament. Statul roman, obligat sa-si respecte legile

Cum ajung pacientii sa-si castige tratamentul in instanta

Sentinta a fost data pe 17 ianuarie si obliga Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) sa ii acorde gratuit tratamentul necesar pacientului."Respinge exceptiile lipsei calitatii procesuale pasive si a inadmisibilitatii actiunii invocate de paratii Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate ca neintemeiate. Admite cererea de ordonanta presedintiala.Obliga paratii ca, pana la solutionarea litigiului ce face obiectul dosarului nr. 8920/2/2018 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal, sa asigure in regim de compensare 100% (fara contributie personala), pe baza de prescriptie medicala, reclamantului medicamentul OCRELIZUMAB (denumire comerciala OREVUS).Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la pronuntare, cererea de exercitare a caii de atac urmand a fi depusa la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal", se arata in decizia pronuntata pe 17 ianuarie.Avocatul se asteapta ca statul sa faca recurs, insa decizia de acum va trebui oricum pusa in aplicare imediat."Cel mai probabil, va exista un recurs din partea statului roman, dar acesta nu va afecta sentinta pronuntata pe cererea de ordonanta presedintiala deoarece, potrivit legii, aceasta are caracter executoriu imediat, astfel ca pacientul va beneficia de tratament in perioada urmatoare.Un potential recurs va fi judecat de instanta suprema in 2-3 ani. Din experienta proceselor similare castigate in anii anteriori Casa de Asigurari a pus efectiv in executare hotararea in aproximativ o saptamana saptamana. Noi am formulat cererea de executare vineri 18 ianuarie", a declarat avocatul Dan Cimpoeru, potrivit unui comunicat remisIntr-o conferinta de presa organizata luni, reprezentantii Asociatiei Pacientilor Cronici din Romania (APCR) au explicat ca situatia nu este nicidecum singulara, in multe cazuri pacientii cronici ajungand sa se judece pentru a le fi respectat dreptul la tratament si, deci, la viata."Din pacate, pentru pacienti, statul roman ignora in continuare legislatia europeana in materie si nu este in stare sa isi respecte nici macar propriile sale reguli", a declarat Cezar Irimia, presedintele APCR.Si acest lucru a fost notat si de instanta, care a constatat ca autoritatile din Sanatate nu au respectat Directiva Consiliului 89/105/CEE si nici ordinul ministrului Sanatatii nr. 861/2014, care prevede un termen de 90 de zile pentru finalizarea evaluarii unui medicament in vederea includerii pe lista medicamentelor compensate.In acest caz, cererea de evaluare a medicamentului a fost depusa la ANMDM pe 23 iulie 2018 si trebuia solutionata pana cel tarziu pe 23 octombrie 2018.De ce ajung pacientii romani sa-si ceara in instanta dreptul la viata? Raspunsul sta mereu in birocratia supradimensionata si in faptul ca autoritatile sunt primele care nu respecta legile.Astfel se face ca trec luni sau chiar ani pana cand pacientii au acces la medicamente noi evaluate cu recomandare de includere neconditionata (pentru artrita reumatoida, limfom Hodgkin, artrita psoriazica, boala Crohn, colita ulcerativa, diabet zaharat).Un medicament intra in Romania dupa ce e autorizat la nivel european de catre Agentia Europeana a Medicamentului din punct de vedere stiintific. Acea autorizatie de punere pe piata (APP) da unda verde practic pentru vanzarea in toata UE, dar fiecare tara isi aplica propriile regulamente mai departe.Daca in tari ca Germania sau Anglia medicamentul intra in cateva zile in farmacii si medicii il pot prescrie, in Romania dureaza in cel mai bun caz un an si uneori producatorii, pur si simplu, renunta.Asadar, la noi, producatorul se duce la Ministerul Sanatatii, depune documentatia de pret ca sa dovedeasca faptul ca vine cu cel mai mic pret din clusterul Romaniei. La minister termenul maxim reglementat sa se dea o solutie e de 90 de zile, dar se ajunge de multe ori si la 120.Apoi, cu pretul aprobat, producatorul merge la Agentia Medicamentului, unde depune dosar pentru evaluarea tehnologiilor medicale. Agentia face o analiza sa vada cat de necesar ar fi si daca ni-l permitem, analiza ce dureaza chiar si pana la 5 luni si din care rezulta un punctaj in functie de care medicamentul este sau nu inclus pe lista de compensare a CNAS.Daca intruneste punctajul, apoi trebuie publicat in HG 720/2008 prin care se actualizeaza lista CNAS si aici au fost cazuri de medicamente considerate prioritare, cum ar fi pentru tuberculoza multidrog rezistenta, care au fost aprobate dupa 3 luni.Nici acum nu s-a terminat si intra in scena comisiile de specialiatate ale ministerului, care trebuie sa faca protocoalele de prescriere - e nevoie de scrisoare de la specialist, le pot prescrie direct medicii de familie etc. Si acest proces dureaza in cel mai bun caz o luna.