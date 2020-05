Vlad Voiculescu, despre criza de Euthyrox: O rusine pentru un stat UE. Iata solutia pentru Guvern Interviu

Spuneti-ne mai intai daca dvs intelegeti unde si de ce se blocheaza mecanismul, presupunand ca este adevarat ca Euthyroxul a fost adus de importator si exista in depozite, dar e evident ca el nu se gaseste in farmacii?

Tot mai multi pacienti banuiesc ca in spate ar fi vorba despre o adevarata mafie care se ocupa de medicamente, care obtine profituri uriase si care le pune viata in pericol. Ce le spuneti celor care cred asta?

Care este (foarte pe scurt) procedura de aprovizionare cu medicamente in Romania?

Multi pacienti se intreaba pe retelele de socializare de ce nu se mareste pretul acestui medicament, ca sa devina profitabil si sa nu mai lipseasca de pe piata romaneasca?

E o piata libera, concurentiala. Daca importatorii nu sunt interesati, de ce nu face MS un efort sa aduca medicamentele de care pacientii au nevoie si care lipsesc pe termen lung din farmacii (Euthyrox e doar unul dintre aceste medicamente)?

De acest subiect nu ar trebui sa se ocupe ANM?

Bolnavii care nu gasesc medicamentul atat de necesar si sunt nevoiti sa isi intrerupa tratamentele ar putea sa faca o plangere penala impotriva autoritatilor, unii au si anuntat public ca fac asta. Ce sanse le dati?

Ce solutii legale vedeti dvs si de cine ar depinde implementarea lor pentru ca asemenea crize sa nu se mai repete? Cu tot respectul si aprecierea pentru munca si eforturile depuse, intrajutorarea personala nu este o solutie. Suntem inca un stat membru al UE...

", spune fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu.Pacientii scriu mesaje disperate pe retelele de socializare, se intreaba unii pe altii ce e de facut, la care farmacie din oras sau din tara pot gasi macar o folie de Euthyrox, cum se pot aproviziona de peste hotare, cat sa treaca peste aceasta criza care, iata, nu se mai incheie, desi dureaza de foarte mult timp si fara nicio explicatie credibila.Premierul Orban a dat public asigurari ca se face tot posibilul, reprezentantii Agentiei Nationale a Medicamentului (ANM) au anuntat un control, in timp ce farmacistii spun la unison ca nu e vina lor.Si, atunci, de ce nu beneficiaza pacientii de micuta pastila zilnica fara de care sanatatea lor este pusa in pericol, iar in unele cazuri chiar viata?Intr-un interviu acordat, care ii ajuta pe bolnavi sa faca rost de ceea ce le lipseste, prezinta mecanismul aprovizionarii cu medicamente, vorbeste despre motivele care pot duce la blocarea lui si enumera solutiile pe care le au pacientii pentru a depasi cu bine acest moment critic din viata lor, explicand ca o rezolvare sustenabila pe termen lung nu poate veni decat de la Palatul Victoria.Eu cred ca:Nu s-au adus in cantitati suficienteAnumite cantitati care sunt de saptamani in depozite dar nu merg in farmacii sunt pastrate acolo, cel mai probabil, pentru a fi exportate paralel (= vandute la pret mai mare in alte tari, perfect legal atat timp cat este notificat si Guvernul nu se sesiseaza).Nu e mafia atat de mare. Mai degraba, statul nostru este mare. Si naiv, ca sa fiu delicat.Dar sa va ofer niste cifre:Peste 1,2 MILIOANE de comprimate de Euthyrox pe stocul distribuitorilor, aproape zero in farmacii.In 2016, echipa mea a pus la punct alaturi de STS un Sistem Electronic de Raportare al Ministerului Sanatatii, privind disponibilitatea medicamentelor pe piata farmaceutica din Romania. In sistemul asta vedem ca in Romania se gasesc 1.219.548 de comprimate de Euthyrox.Stim deja ca Euthyrox nu se gaseste in farmaciile din Romania, din toate mesajele sau apelurile pe care le primim in continuare de la pacientii care cauta zilnic aceste medicamente, deci cel mai probabil se gasesc la distribuitori cele:- 433.379 comprimate - Euthyrox 100 mcg- 332.314 comprimate - Euthyrox 50 mcg- 453.855 comprimate - Euthyrox 25 mcgAsadar, peste 1,2 milioane de comprimate de Euthyrox zac in depozitele distribuitorilor si, atata timp cat nu ajung si in farmacii, nu putem decat sa ne intrebam daca nu cumva se astepta chiar Ordinul de ministru 672/2020, in special art. 2 alin. (2) litera c), pentru a fi exportate la un pret mai mare decat s-ar putea vinde in Romania, incalcand astfel dreptul la sanatate al cetatenilor. Cu complicitatea autoritatilor.Mai mult decat atat, conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 672/2020 publicat in Monitorul Oficial - Euthyrox, Metformin, Colchicina, Sucralfat, Vancomicina si alte 154 de medicamente se regasesc de joi pe lista medicamentelor libere catre export, cu toate ca acestea sunt medicamente care lipsesc in mod constant bolnavilor cronici din Romania.Prin acest ordin, Euthyrox si alte medicamente pot fi din nou exportate, cu conditia ca operatorul economic sa notifice intentia de export catre ANMDMR. Agentia o poata contesta, daca va fi iute de mana.Daca functionarii Agentiei nu sunt atenti sau daca se pierde plicul si in acest mod ANMDMR nu da curs solicitarii operatorului in termen de maxim 7 zile de la primirea notificarii acestuia, exportul medicamentului este avizat tacit, permis si legal.Pentru ce este nevoie de o astfel de avizare tacita in cadrul unei proceduri de exceptare a unei interdictii laudabile, cand vorbim despre sanatatea oamenilor?E putin mai lunga povestea, dar punctele cardinale sunt probabil astea:1) preturile sunt reglementate de stat, printr-un mecanism unic; exceptie fac cateva molecule inovative care trec printr-un proces de negociere si produsele OTC (cele nereglementate), unde pretul este mai mult sau mai putin impus de piata;2) rolul diversilor actori este reglementat prin lege - actorii principali sunt producatorii si importatorii (nivelul 1), distribuitorii (nivelul 2), farmaciile si spitalele (nivelul 3) - fiecare cu responsabilitati separate, stabilite prin piata, dar si prin lege. Una dintre obligatii este ceea ce se numeste "obligatia de serviciu public" - adica obligatia acestora fata de populatia Romaniei. Dincolo de a fi o afacere, business-ul in domeniul asta este un serviciu public.Pentru anumite medicamente ieftine, pretul mic stabilit prin acel mecanism unic face ca acestea sa nu mai fie importate in cantitati suficiente, respectiv sa fie re-exportate. Nu este intamplator ca toate medicamentele care au lipsit in ultimii ani sunt medicamente ieftine si se incadreaza in ceea ce Organizatia Mondiala a Sanatatii numeste Lista Medicamentelor Esentiale.In 2016, echipa mea a introdus aceste medicamente in legislatie, stabilind un mecanism separat de pret, o solutie recomandata de si discutata cu OMS. In 2017, PSD a eliminat aceasta lista din legislatie (nu a explicat niciodata de ce) si toate guvernele de atunci incoace s-au facut ca ploua. Pe carca pacientilor.Buna intrebare. Pentru aceste cazuri, in mod normal, se emite o Autorizatie de Nevoi Speciale si Unifarm sau alt distribuitor aduce aceste medicamente. Trebuie spus insa ca aceasta masura este una care rezolva doar punctual si temporar anumite probleme. Si este o solutie scumpa... pretul medicamentelor importate fiind de cele mai multe ori semnificativ mai mare decat pretul de lista stabilit prin orice mecanism unic am folosi.Atributiile sunt impartite intr-un mod nu tocmai fericit intre ANM si MS. Colaborarea lasa de dorit, la fel ca si capacitatea acestor institutii de a gestiona problema medicamentelor lipsa in general si pe cea a Euthyrox-ului in special.Pana sa ajungem la plangeri penale (pe care nu le exclud), as sfatuisa faca trei lucruri:1) sa mearga la farmacie si sa solicite farmaciilor sa faca cerere scrisa catre distribuitori in baza Ordinului 269/2017, conform caruia unitatile sanitare aflate in contract cu casele de asigurari de sanatate, unitatile care deruleaza programe nationale si farmaciile au obligatia sa anunte institutiile competente (...).2) sa intre pesi sa ne scrie noua - grupului de voluntari de la Reteaua 2.0, pentru ca incercam sa ajutam cu informatii si cateodata cu mai mult decat atat cat mai multi oameni si am ajuns deja la peste 900 de cereri solutionate.3) sa intre la(platforma oficiala a MS creata de echipa mea in 2016) si sa semnaleze si acolo lipsa oricarui medicament lipsa - asa autoritatile nu o sa mai poata spune ca nu stiu despre situatie.Cu tot respectul, am cateva sute de oameni care v-ar contrazice, oameni care si-au primit medicamentele prin actiunile de voluntariat ale celor din Asociatia Magic si ale altora.Nu gresiti insa in principiu, un stat membru al UE nu ar trebui sa se confrunte cu astfel de probleme in anul Domnului 2020. Este o rusine. Iar solutia sustenabila este la Guvern, nu la noi.le are la dispozitie le notez aici:Ministerul Sanatatii trebuie sa asigure popularizarea portalului oficial medicamentelipsa.ms.ro, introdus de echipa guvernului tehnocrat (@Vlad Voiculescu) in 2016. Portalul si-a dovedit utilitatea de-a lungul ultimilor trei ani, fiind locul unde a fost prima oara semnalata criza imunoglobulinelor, a medicamentelor oncologice si a Euthyrox-ului.Ministerul Sanatatii trebuie sa isi asume in mod explicit responsabilitatea in prevenirea, identificarea, recunoasterea publica si solutionarea crizelor de medicamente, inclusiv asumarea de catre ierarhia ministerului de termene clare (vezi website www.medicamentelipsa.ms.ro si termenele asumate in 2016: 4 zile pentru evaluarea situatiei, 7 zile pentru masuri concrete)Intarirea si aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea obligatiilor de anuntare a exportului paralel, neraportarea in sistemul electronic a stocurilor de medicamente conform normelor initiale (vezi legislatie 2016) si nerespectarea obligatiei de serviciu public conform legii in vigoare (vezi legislatie 2016).Reintroducerea listei medicamentelor esentiale in legislatie. (vezi HG800/2016)Imbunatatirea legislatiei in domeniu, inasprirea si nu relaxarea acesteia in scopul asigurarii accesului la medicamente al pacientilor din Romania.Pentru o mai buna monitorizare a medicamentelor care lipsesc, Ministerul Sanatatii trebuie sa utilizeze informatiile cu privire la comenzile justificate facute de catre unitatile sanitare aflate in contract cu casele de asigurari de sanatate, unitatile care desfasoara programe nationale si farmacii, dar neonorate de catre distribuitorii angro, conform prevederilor ordinului 269/2017.