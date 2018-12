100 de medici vor primi bani de la Primaria Bucuresti ca sa mearga la cursuri in Europa, SUA sau Israel

Ziare.

"Obiectivul principal il constituie acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000 de lei/medic, pentru un numar de 100 de medici, angajati ai spitalelor aflate in administrarea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), cu domiciliul in Municipiul Bucuresti", se arata in expunerea de motive pentru aprobarea proiectului "Doctori pentru Bucuresti".Proiectul va fi supus votului la sedinta de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) . Bugetul total al proiectului este de 1.008.500,00 lei.Potrivit sursei citate, beneficiarii proiectului trebuie sa aiba pana in 45 de ani. La nivelul spitalelor aflate in subordinea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti sunt angajati 1.259 de medici incadrati fara garzi, dintre care 580 cu varste sub 45 de ani. 46,06% dintre acestia au sub 45 de ani."Obiectivul proiectului il reprezinta asigurarea unui sprijin financiar pentru asigurarea unui sprijin financiar pentru dezvoltarea profesionala a 100 de medici din Bucuresti si facilitarea acestora la cursuri de specialitate sustinute de clinic de renume din Europa, SUA, Israel", mai spune sursa citata.Dosarele candidatilor se vor inrgistra pe site-ul www.assmb.ro , in cadrul sectiunii dedicate proiectului "Doctori pentru Bucuresti".