15 medici si asistente de la Spitalul de Urgenta Slobozia, izolati dupa ce au intrat in contact cu o femeie cu coronavirus

Surse medicale sustin ca o femeie de 70 de ani s-a prezentat, duminica, la Spitalul Orasenesc din Tandarei, iar apoi a fost transferata la Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia.Aici, medici ar fi constatat ca femeia are insuficienta respiratorie, iar in momentul in care i-au facut radiografie pulmonara au suspectat ca batrana este infectata cu coronavirus.Ca urmare, s-a luat decizia de a fi transferata la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti. Aici i-au fost recoltate probe, iar rezultatul venit marti dimineata a confirmat faptul ca aceasta este pozitiva pentru COVID-19.In consecinta, toate cadrele medicale care au intrat in contact cu femeia au fost trimise acasa, in autoizolare.Aceleasi surse medicale sustin ca femeia nu ar fi calatorit in strainatate si nu ar fi intrat in ultima perioada in contact cu persoane venite din strainatate. Batrana le-ar fi spus medicilor ca ar fi intrat in legatura cu cateva rude venite din Anglia la Tandarei, insa cu cateva saptamani inainte ca epidemia provocata de noul coronavirus sa izbucneasca in aceasta tara.Pana acum, in judetul Ialomita au fost confirmate 8 cazuri de infectie cu CODIV-19, iar o pacienta a fost declarata vindecata.