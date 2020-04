19 angajati ai Spitalului Colentina au fost confirmati cu coronavirus. Si o infirmiera de la Spitalul Cantacuzino a testat pozitiv

Ziare.

Totodata, o infirmiera de la Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino a fost testata pozitiv pentru SARS-CoV-2, fiind internata la Spitalul "Victor Babes", unitate in care numarul cadrelor medicale infectate este acum de 34, in scadere, potrivit ASSMB.Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) anunta ca, in ultimele 24 de ore, la Spitalul Clinic Colentina, spital support pentru pacientii cu coronavirus, in urma testarii a 300 de angajati implicati, direct sau indirect, in tratarea pacientilor cu COVID-19, 16 cadre medicale si 3 angajati din cadrul personalului TESA au fost depistati pozitiv pentru infectarea cu virusul SARS-CoV-2.Toate cele 19 persoane testate pozitiv sunt asimptomatice si sunt internate la Spitalul Clinic Colentina, cazurile fiind raportate la Directia de Sanatate Publica (DSP) a Municipiului Bucuresti.In prezent, in cadrul Spitalului Clinic Colentina se desfasoara o ancheta epidemiologica, urmand ca procesul de testare a angajatilor unitatii sanitare sa continue si in perioada urmatoare."Mentionam faptul ca Spitalul Clinic Colentina, aflat in prima linie a luptei pentru combaterea pandemiei, are alocat un numar de 445 de paturi pentru bolnavii de COVID-19, din care 31 pentru Terapie Intensiva (ATI)", arata ASSMB.Conform sursei citate, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes", numarul cazurilor de cadre medicale infectate cu noul coronavirus este in scadere accentuata, in prezent mai existand 34 de asemenea situatii, toate persoanele fiind asimptomatice.Totodata, la Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino, aflat tot in coordonarea ASSMB, s-a inregistrat un caz de infectare in randul personalului, fiind vorba de o infirmiera care a fost testata pozitiv pentru SARS-CoV-2 si se afla in prezent internata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes"."Este de mentionat faptul ca infectarea nu s-a produs in contextul exercitarii atributiilor de serviciu, ci este vorba de un caz de transmitere intrafamiliala", arata ASSMB.