27 de medici si asistente de la Spitalul Judetean Suceava, confirmati cu coronavirus

Totodata, alte cadre medicale asteapta rezultatul testelor pentru a vedea daca sunt infectate cu acest virus.Potrivit reprezentantilor Spitalului Judetean Suceava, printre cele 27 de cadre medicale infectate se numara si persoane din conducerea spitalului sucevean.Sefii spitalului judetean afirma ca au fost achizitionate cu mare greutate echipamentele medicale necesare."Din pacate, ne-am confruntat atat cu cazuri nedeclarate in privinta istoricului de calatorie sau a contactelor cu persoane venite din zone de risc, cat si cu o criza mondiala in ceea ce priveste echipamentele de protectie, situatie care nu este specifica Spitalului Judetean Suceava, ci tuturor spitalelor din lume, la aceasta ora.Nu a fost neglijenta din partea noastra, am facut tot ce am putut si am achizitionat toate materialele de protectie pe care le-am gasit pe piata. Unii dintre furnizori nu au mai raspuns, altii au reziliat contractele deoarece nu mai aveau de unde sa se aprovizioneze. Am cautat permanent solutii, in conditii de resurse limitate", se arata intr-un comunicat al Comitetului Director al Spitalului Judetean Suceava. O femeie de 72 de ani internata la Spitalul Judetean Suceava a decedat, luni, din cauza coronavirusului . Femeia nu a calatorit in strainatate si nici nu a intrat in contact cu persoane confirmate cu COVID-19.