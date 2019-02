A fost creata o linie telefonica speciala pentru pacientele falsului medic

021.3132634

Ziare.

com

"Pentru acuratetea informattiilor care stau la baza anchetei demarate de DSP-MB privind activitatea medicala prestata de dl. Matteo Politi/ Matthew Mode in clinicile din Romania, a fost infiintata o linie telefonica speciala pentru a obtine informatii despre serviciile medicale care au fost acordate de dl. Matteo Politi/ Matthew Mode", a transmis DSP intr-un comunicat de presa, citat de TVR 1.Astfel, numaruleste valabil in perioada 07.02.2019 - 15.02.2019, de luni pana vineri, in intervalul orar 08:00 - 16:00.Amintim ca miercuri seara falsul chirurg Matteo Politi, care a operat in mai multe clinici private din Romania, a fost retinut pentru 24 de ore . El fusese prins la granita, cand incerca sa iasa din tara la bordul unui tren