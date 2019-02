A fost sanctionat medicul care ar fi refuzat sa consulte o pacienta, care ulterior a murit. Ce salariu are

Ziare.

Salariul medicului respectiv este de circa 15.000 de lei pe luna, suma in care sunt incluse si garzile."Astazi am primit raportul de cercetare disciplinara prealabila in legatura cu doamna doctor Vlad. Am aprobat propunerea Comisiei de cercetare disciplinara si am dispus sanctionarea doamnei doctor Elena Vlad cu reducerea salariului de baza cu 10% pe trei luni", a precizat Gigel Capota. Femeia care ar fi fost refuzata la consult la Targu Jiu a murit , in urma cu aproximativ o saptamana, la un spital din Craiova."In legatura cu decesul care a survenit la clinica din Craiova pentru pacienta care a fost transportata de la SJU Targu-Jiu, noi regretam ca pacienta respectiva a decedat", a spus sec managerul spitalului.In acest caz, conducerea Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj a dispus efectuarea de verificari, potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Miruna Prejbeanu.Managerul SJU Targu-Jiu a declarat ca in acest caz a fost convocata Comisia de Etica, a fost sesizat Colegiul Medicilor si a fost constituita si o comisie interdisciplinara."Am convocat in regim de urgenta Comisia de Etica pentru a face o analiza privind aspectele semnalate, cat si de a veni cu propuneri si masuri in consecinta. Totodata, a fost sesizat si Colegiul Medicilor, pentru analiza si masuri.Suplimentar de masurile respective, avand in vedere evenimentele deosebite care au fost in ultimul timp, cu evolutia agravanta a unor cazuri de afectiuni bronhopulmonare cronice, am constituit si o comisie de analiza interdisciplinara din care face parte directorul medical, care este medic specialist pe Infectioase, cu un medic primar de la Dispensarul TBC, cu presedinta Colegiului Medicilor, cu seful de la Urgente si cu seful ATI-ului.Printre altele, comisia respectiva va analiza situatia punctuala prezentata in media privind modul de acordare a ingrijirilor medicale de specialitate catre unele categorii si cazul respectiv la care s-a facut referire", a precizat, pe 29 ianuarie, Gigel Capota.