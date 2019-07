Absolventii de liceu nu sunt descurajati de starea sistemului medical si aleg Facultatea de Medicina. Ce ii motiveaza

Ziare.

In Iasi, in primele patru zile in care au putut sa isi depuna dosarul, concurenta la medicina generala este de 3,30 pe un loc, iar la asistenta generala de 6 pe loc.In total, anul acesta UMF Iasi a scos la concurs 725 de locuri bugetate, la cele opt specializari, dar si 597 de locuri la taxa. Cea mai cautata, deocamdata, este facultatea de asistenta medicala generala, unde dupa primele patru zile sunt deja 6 dosare pe un loc.Insa si la Medicina Generala concurenta este destul de mare. Cei care au vrut sa isi depuna dosarele au trebuit sa astepte la rand chiar si cateva ore. Dupa primele patru zile la Medicina Generala si-au depus dosarul 989 de absolventi de liceul, iar concurtenta este de 3,30 pe loc bugetat."E o specializare care cred consider ca are potential in viitor si pe langa asta se cauta medici, pentru ca majoritatea medicilor romani pleaca in strainatate", spune unul dintre tineri."Este mai bine pentru ca au crescut salariile, intr-adevar este ceva mai atractiv in asa fel, dar cred ca majoritatea de aici vor sa plece in strainatate, nu cred ca i-a atras asta.", spune un alt candidat.A visat sa devina medic si se gandeste sa ramana in tara daca il ajuta sistemul, ceea ce din punctul lui de vedere ar insemna aparatura si stimulente: "E lucrul la care am visat mereu, nu m-am vazut facand altceva si speram sa fie bine si sa ajungem departe. Este principalul lucru care il face un om cand vrea sa ajute.(...) Sa ne ofere conditii, in primul rand nu materiale, ci aparate si stimulente potrivite".Rectorul UMF Iasi sustine ca numarul in crestere al celor care aleg sa dea la Medicina nu este o surpriza."De la an la an, tot mai multi tineri opteaza sa dea concurs de admitere la UMF Iasi, fapt care ne bucura, pentru ca o concurenta mai mare inseamna cresterea calitatii studentilor nostri si, implicit, a actului educational. Le doresc succes tuturor candidatilor!", a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi.Inscrierile la UMF Iasi s-au incheiat sambata, iar testul grila va avea loc pe 24 iulie.La Cluj, absolventi de liceu din Cluj-Napoca, dar si din alte localitati din tara s-au inghesuit in acest an pentru a se inscrie la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) "Iuliu Hatieganu".Inscrierile la UMF Cluj-Napoca se desfasoara in perioada 15 - 19 iulie, in primele trei zile fiind inscrisi peste 1.200 de candidati.Universitatea clujeana a scos pentru anul universitar 2019/2020 un numar de 650 de locuri la licenta buget si 261 de locuri cu taxa."In decizia pe care am luat-o nu a contat, neaparat, salariul pe care il au medicii in ziua de azi. Am dat la medicina pentru ca imi place sa ajut oamenii si, nu stiu, imi place biologia, chimia. Sper sa fie ok", spune una dintre candidate.Pentru Stefana din Oradea admiterea la UMF Cluj-Napoca a fost determinata de faptul a stat o perioada in spital."Faptul ca in clasa a VII-a am fost bolnava, am stat o perioada in spital si m-am hotarat in momentul acela, cand am vazut conditiile si mediul, sa devin un medic ca sa schimb ceva in medicina". Intrebata daca a contat salariul mare din sistemul sanitar, aceasta a spus ca "Nu, deloc".