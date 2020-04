Iubita lui Sorin Oprescu, demisa oficial din functia de manager al Spitalului Universitar

Partenera de viata a lui Oprescu

Potrivit unei informari a MS , decizia a fost luata la propunerea Consiliului de administratie al SUUB formulata in baza referatelor de control ale Directiei Control si Integritate din cadrul ministerului din 21 martie si 21 aprilie."In acest context,, contract care era deja suspendat din data de 21.03.2020, conform art.19 din Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020", potrivit sursei citate.Incepand de azi, conducerea interimara a spitalului va fi asigurata de prof. dr. Catalin Florin Carstoiu. El va fi manager timp de 6 luni."Conducerea SUUB va fi asigurata de prof. dr. Catalin Florin Carstoiu, care a fost a numit incepand de astazi in functia de manager interimar al unitatii medicale, pentru o perioada de 6 luni.Mentionam ca prof.dr. Catalin Florin Carstoiu a asigurat conducerea unitatii sanitare de la data suspendarii contractului managerului Adriana Nica", se mai arata in informarea ministerului.Amintim ca MS a decis, la finalul lunii martie, suspendarea contractului de management al Adrianei Nica. Decizia a fost luata atunci in urma propunerii Corpului de Control al ministerului care arata intr-o nota ca, la nivelul unitatii sanitare, s-au constatat mai multe deficiente de management, dar si ca nu au fost luate masurile necesare pentru prevenirea infectarii cu noul coronavirus atat in randul pacientilor, cat si al personalului medical.Adriana Nica este partenera de viata a medicului Sorin Oprescu, fost primar si director la Spitalului Universitar Bucuresti. Diferenta de varsta dintre cei doi este de 27 de ani, potrivit mass-media.In octombrie 2015, cand fostul primar a stat in arest preventiv pentru fapte de coruptie, Adriana Nica l-a vizitat in arest si i-a dus alimente, instanta permitandu-i acest lucru.Procurorii DNA au cerut confiscari extinse in cazul lui Oprescu, pe unul dintre imobilele aflate in proprietatea Adrianei Nica, dar judecatorii au respins solicitarea."Noi apreciem ca nicio suma de bani gasita in conturile Adrianei Nica nu a fost dovedita. Avea un salariu de circa 4.000 de lei, aproximativ 1.000 de euro pe luna. Inclusiv imobilul cumparat in Herastrau a fost cumparat din mita", sustinea procurorul DNA.Intr-un interviu, Adrian Nica a explicat ce este cu imprumutul de 660.000 de euro, luat de la un "prieten foarte bun, om de afaceri", pentru cumpararea unei case. Medicul spunea ca asta s-a intamplat inainte de a-l cunoaste pe Sorin Oprescu si ca a pus banii gaj la banca si apoi a cumparat casa, pe care a inchiriat-o unui cetatean strain pentru a-si achita creditul luat.