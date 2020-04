Adriana Pistol, dupa ce a fost pusa in locul lui Streinu-Cercel: E o provocare, nu traim vremuri foarte linistite

Ziare.

Noul sef al Comisiei pentru managementul clinic si epidemiologic al COVID-19 din cadrul Ministerului Sanatatii este medicul Adriana Pistol, care a fost pana acum directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica."Intai de toate sa setam care sunt prioritatile acestei Comisii, este o Comisie stiintifica, si sa analizam toate domeniile pe care le consideram prioritare, astfel incat sa facem niste propuneri concrete Ministerului Sanatatii (...). Garantat, fiecare dintre specialitati a identificat deja niste nevoi", a spus dr. Adriana Pistol.Noua sefa a Comisiei spune ca numirea este o provocare."(Numirea reprezeinta - n.r.) o responsabilitate morala intai de toate, mai ales ca in componenta acestei Comisii se afla profesonisti de marca, si, sigur ca imi inteleg rolul inainte de toate, pe langa aportul pentru ca sunt epidemiolog, in primul rand organizatoric si de coordonare a unui grup de oameni care or sa-si exprime opiniile profesionale, asa vad aceasta Comisie. (...)Este o provocare, nu traim vremuri foarte linistite, noi lucram aici la Institutul National aproape full time, orice alta provocare poate fi uneori asa un pic disturbatoare, dar pana la urma este ceva ce este normal", a mai spus Adriana Pistol.Profesorul Adrian Streinu-Cercel a fost demis de la conducerea Comisiei anti-COVID a Ministerului Sanatatii, dupa ce in presa a aparut planul care prevederea izolarea timp de mai multe saptamani a persoanelor varstnice, a anuntat ministrul Nelu Tataru.