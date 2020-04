Ancheta la spitalul din Arad, dupa ce o femeie a reclamat ca a stat incuiata 6 ore intr-un salon cu o pacienta care a murit

LIVE

Reprezentantii SCJU spun ca saloanele sunt incuiate pentru a preveni contaminarea, dar spun ca "".Conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad a inceput verificari interne la Sectia de Boli Infectioase Adulti COVID-19 (cladirea din strada Stephan Ludwig Roth), in urma unor sesizari aparute luni seara."In urma verificarilor s-a constatat ca medicul pneumolog dr. Rodica Negrescu nu si-a indeplinit corespunzator atributiile de serviciu.Drept urmare, dr. Negrescu si-a inaintat demisia, iar medicul coordonator, dr. Gheorghe Nini a fost schimbat cu dr. Adrian Wiener, medic medicina interna", se arata intr-un comunicat de presa transmis, marti, de SCJU Arad.Referitor la pacienta care a decedat si ar fi ramas sase ore in salon, SCJU Arad arata ca acest aspect inca se verifica pentru a stabili exact cine se face vinovat."In ceea ce priveste afirmatiile referitoare la inchiderea pacientilor in saloane, mentionam ca aceasta procedura se aplica la nivel national si este o masura de precautie pentru a nu contamina partea decontaminata a sectiei.", adauga reprezentantii spitalului.Ei mentioneaza ca, la pacientii care nu sunt in stare grava, medicul intra dimineata pentru evaluarea starii pacientului, dar si ori de cate ori este solicitat."Referitor la ancheta derulata in cazul Sectiei de Medicina a Muncii cu privire la modul in care s-au realizat internarile pe sectie, ce s-a intamplat cu pacienta decedata si la cum au fost tratati pacientii, va informam ca au fost sesizate autoritatile abilitate", mai scrie in comunicat.Ancheta a inceput dupa ce o pacienta a reclamat ca a stat timp de sase ore in acelasi salon cu o femeie care a murit din cauza coronavirusului, usile salonului fiind incuiate.