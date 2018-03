Angajatii din sanatate ameninta cu greva: Legea Salarizarii a fost facuta sa ne dezbine

Ziare.

"Nu mai au incredere nici in sindicat (brancardieri, infirmiere, personal TESA, n.red.), pentru ca au vazut ca nu se intampla mare lucru si imi este frica sa nu iasa spontan, in anumite unitati sanitare, in fata spitalului, pentru greva. Niciodata, de cand sunt lider de sindicat, nu am vazut atata unitate din partea unor categorii profesionale in a obtine ceva, cu sau fara ajutorul sindicatului.Vad petitii online ale psihologilor, biologilor, vad mobilizare in randul personalului TESA, pentru ca ei nu vor mai munci daca nu se rezolva ceva si pentru ei, iar acum vad cum fiecare unitate sanitara in care ma duc, brancardierii, infirmierele si ingrijitorii pur si simplu ma asalteaza ca vor iesi in strada, daca nu vor obtine ceva de la 1 martie", a declarat presedintele Sanitas Bucuresti, Viorel Husanu.De asemenea, acesta a mai spus ca regulamentul de sporuri nu este finalizat si, chiar daca ar fi gata, limitarea in acel plafon de 30% va duce la scaderea veniturilor."In momentul acesta ma aflu la spitalul Floreasca, unde foarte multi brancardieri, infirmiere si personal TESA m-au inconjurat si asteapta ca si lor sa li se dea ceva, pentru ca aceasta lege a fost facuta sa ne dezbine. S-a promis o marire de salariu pentru medici, dar veniturile nu sunt asa de crescute cum se asteptau salariatii.In afara de medici, asa cum am banuit de anul trecut, celelalte categorii nu vor avea mariri deloc, inca nu este gata regulamentul de sporuri si chiar daca ar fi gata, limitarea in acel plafon de 30% va duce la scaderea veniturilor. O afirm inca de anul trecut si o spun in continuare", a spus Husanu.Totodata, acesta a mai anuntat ca marti vor fi votate in Parlament cateva amendamente care ajuta anumite categorii salariale, precum farmacistii."Sunt cateva modificari aduse Ordonantei 91/2017, care maine (marti, n.r.) sunt supuse aprobarii plenului Parlamentului. Sunt depuse acolo cateva amendamente care ajuta, intr-o mica masura, anumite categorii omise de Legea Salarizarii si ma refer aici ca mai ridica putin salariul farmacistilor, biologilor, directorilor, care aveau salarii sub functiile de executie.Din ce stiu eu, nu toate amendamentele vor trece maine, pentru ca doamna Lia Olguta Vasilescu nu si-a dat OK-ul asupra tuturor amendamentelor trecute de comisia de sanatate, asa ca sunt foarte rezervat pentru ce se va intampla maine si in acelasi timp nu stiu cum o sa gestioneze situatia", a mai spus liderul sindical.In context, Husanu a precizat ca, pe 15 martie, se va intruni consiliul Sanitas, in cadrul caruia se va decide ce actiuni va adopta sindicatul.