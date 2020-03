Apel urgent de la 104 medici: Incepeti testarea agresiva a populatiei! Romania mai are 1-2 saptamani pana e prea tarziu

LIVE

"In aceste vremuri de criza sanitara trebuie sa folosim toate armele la dispozitie pentru a lupta cu virusul SARS-COV2. Masurile de distantare sociala luate pana acum de Guvern si cele care vor urma o sa ajute sa se reduca transmisibilitatea virusului.Pe langa aceste masuri, este urgent sa incepem testarea agresiva a populatiei pentru identificarea si izolarea rapida a cat mai multi dintre oamenii infectati cu virus", asa isi incep scrisoarea cei 104 medici.Acestia precizeaza ca tehnologia PCR de testare este cea mai buna la ora actuala, dar ca ei nu credem ca Romania si celelalte state din Europa au acum sau vor avea in viitoarele saptamani capacitatea necesara pentru a testa zeci de mii de oameni in fiecare oras."Capacitatea e limitata atat de numarul de teste disponibile, cat si de numarul de personal calificat, sau numarul de instrumente PCR in functiune", spun ei.Medicii precizeaza ca in ultima luna au aparut teste antigen SARS-COV2 si teste anticorpi IgG/IgM pentru virus (teste rapide non-PCR), care sunt inferioare din punct de vedere statistic unui test PCR, dar au si avantaje clinice si epidemiologice. "Sunt deja multe teste cu CE mark aprobate de UE, pe care noi dorim sa le folosim in Romania", se arata in scrisoare.Medicii mentioneaza casi ca in acest fel capacitatea de testare poate fi crescuta foarte rapid in Romania pentru ca nu e nevoie de personal calificat sau instrumente complexe."Testele IgG/IgM pot fi folosite imediat pentru a vedea cine a trecut deja cu bine prin infectie si e imunizat (a), dar si pentru a face screening de populatie (chiar daca detectarea nu e la fel de precoce precum cu PCR)", adauga specialistii citati, precizand ca "testele antigen sunt o alternativa mai ieftina si rapida a PCR si ar trebui folosite cel putin pana cand capacitatea PCR va creste la un nivel suficient de mare".Medicii sugereaza ca programele nationale de testare pe PCR sa continue, dar in acelasi timp sa fie extinsa testarea cu tot ce au autoritatile sanitare la dispozitie pentru alte categorii de pacienti (de exemplu, viroze in populatia generala, contacti asimptomatici)."In acest, fel vom identifica un numar mai mare de oameni cu SARS-COV2 pe care sa-i izolam cat mai eficient. Imperfectiunile acestor teste nu trebuie sa ne opreasca - oare ce ar fi folosit omenirea daca aceasta pandemie ar fi aparut acum 20-30 de ani?Se pot face protocoale cu o combinatie de teste care sa imbunatateasca cu mult performanta testelor rapide non-PCR: de exemplu, reflex PCR pentru test negativ cu suspiciune mare clinica", continua medicii.Cele peste 100 de cadre medicale mai spun ca doctorii au experienta vasta sa lucreze cu teste imperfecte si dau exemplu boala Lyme."Doar fiindca un test nu este la fel de bun ca altul nu inseamna ca nu are utilitate clinica. Aceste teste sunt deja folosite in SUA si in alte tari. Din estimarile noastre, Romania mai are 1-2 saptamani pana cand folosirea larga a oricarui test nu va mai putea incetini intr-un mod semnificativ transmisia in populatie.- sa ne luptam cu tot ce avem la dispozitie acum si sa nu asteptam pana cand epidemia va ajunge la zeci de mii de cazuri!", incheie ei scrisoarea.Vezi cine sunt pacientii care au murit pana acum de coronavirus in Romania. Toti aveau alte afectiuni A.G.