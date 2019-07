Aproape 100 de medici de familie vor sa dea in judecata Casa de Asigurari de Sanatate Bucuresti

Ziare.

com

"De cateva saptamani au fost notificati (...) de catre CASMB ca ar fi datori cu niste sume mari ce reprezinta datorii catre Casa de Asigurari si anume contravaloarea tratamentelor prescrise de acestia pentru bolnavii lor cronici cu hepatita sau cu insuficienta renala cronica. (...)Pana acum e vorba de aproximativ 100 de medici din Bucuresti. Atati au fost controlati, nu ca doar atatia au fost gasiti cu 'vini'. Toti medicii care au fost controlati in urma raportului Curtii de Conturi, toti au fost gasiti cu diverse vini de acest gen administrative", a spus Pircalabu, marti, intr-o conferinta de presa.Conform acesteia, toti medicii de familie care au primit notificari pentru sume cuprinse intre 3.000 lei la 90.000 de lei au fost sfatuiti sa depuna contestatie."Asteptam raspunsul la aceste contestatii si noi speram sa fie luate in considerare explicatiile noastre, daca nu, intentionam sa actionam in judecata, pentru ca experientele de pana acum ne-au demonstrat ca in general comisia de arbitraj sustine opinia casei judetene", a afirmat Pircalabu.Ea a afirmat ca medicii sunt pusi sa plateasca tratamentele pacientilor "pentru ca hartiile nu sunt conforme"."Ne gasim in situatia in care suntem pusi sa platim aceste tratamente pentru ca hartiile nu sunt conforme. E vorba doar despre circuitul hartiilor, nu de tratamente abuzive, nepotrivite, e vorba doar despre hartii care uneori nu respecta formatul cerut. Nu exista niciun fel de prejudiciu, ni se pare aberant acum sa ni se impute aceste valori imense ale medicamentelor cu penalizari si dobanzi (...)S-au realizat niste rapoarte de control in baza carora am fost notificati. Nu suntem de acord, ni se pare nu doar umilitor si nedrept, ni se pare de-a dreptul abuziv. Intentionam sa actionam in asa fel incat sa fie anulate aceste rapoarte, pentru ca nici noi si nici pacientii nu purtam nicio vina ca legile sunt imperfecte si uneori nu sunt corelate intre ele", a precizat Pircalabu.Ea a spus ca trebuie sa fie stopata aceasta atitudine la adresa medicilor. "Vrem anularea acestor rapoarte de control, pentru ca degeaba spune 'Nu mai esti dator', dar la controlul urmator se intampla exact aceeasi problema. (...) Trebuie facute ajustari legislative in protocoalele de prescriere", a afirmat Pircalabu.Anterior, in cadrul conferintei de presa, managerul Institutului "Matei Bals", Adrian Streinu Cercel, a mentionat ca a discutat cu ministrul Sanatatii, care i-a spus ca nu trebuie dat niciun ban la acest moment."Am discutat si cu doamna ministru aceste aspecte, ea a discutat si domnia sa cu presedintele CNAS, s-a ajuns la concluzia ca e vorba doar de o notificare a medicilor de familie si la comisia de arbitraj aceste lucruri vor fi lamurite, sper ca asa se vor intampla lucrurile si ca in momentul de fata, din ce mi s-a spus, nu trebuie sa dea nimeni niciun fel de leu. Mi s-a atras atentia ca e vorba despre notificari si nu de imputari", a declarat Adrian Streinu Cercel.In replica, Pircalabu a spus ca in notificari se mentioneaza ca in 10 zile lucratoare medicii trebuie sa achite banii.Presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov, Sandra Alexiu, a declarat ca se ajunge la comisia de arbitraj pentru ca medicii sunt priviti drept vinovati."Apar periodic aceste notificari care vin sa ia inapoi din veniturile medicilor de familie, unele dintre sumele despre care vorbim se refera la veniturile unui cabinet pe durata de un an, or asta inseamna ca toata activitatea cabinetului respectiv trebuie sa se inchida (...) daca banii trebuie dati inapoi. Nu exista niciun fel de prejudiciu, acesti pacienti au fost tratati, unii dintre ei sunt complet vindecati, au beneficiat de tratamentul care a fost prescris", a subliniat Alexiu.Presedintele Asociatiei Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania, Marinela Debu, a afirmat ca teama celor pe care-i reprezinta este ca medicii nu vor mai dori sa prescrie medicamente pentru ca "ceva nu e exact la liniuta" si vor ramane fara tratament.