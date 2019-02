Barbatul acuzat ca se dadea dentist desi era zidar respinge acuzatiile: Sunt la o specializare de medicina

Ziare.

Intrebat, la iesirea de la audieri, de cand practica aceasta meserie, el e replicat: "Culmea e ca nu practic aceasta meserie".El a precizat ca sotia sa este medic stomatolog si cabinetul e functional din 1992."Eu sunt la o specializare de medicina. Nu sunt zidar, sa stiti", a declarat barbatul, raspunzand si informatiilor din presa in legatura cu profesia sa reala.De asemenea, a negat ca ar fi facut vreo interventie chirurgicala ca stomatolog.Politistii din Ilfov au facut sambata perchezitii la locuinta barbatului din comuna Gruiu, care ar fi exercitat fara drept profesia de dentist pentru locuitorii comunei."Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Ilfov efectueaza o perchezitie domiciliara, in comuna Gruiu, din judetul Ilfov, la locuinta unui barbat banuit de savarsirea infractiunii de exercitarea unei profesii fara drept. Barbatul banuit, in varsta de 50 de ani, din comuna Gruiu, judetul Ilfov, ar fi desfasurat activitati specifice profesiei de dentist, pentru locuitorii comunei Gruiu, fara a avea acest drept", anunta Politia.Surse din randurile anchetatorilor declarau sambata pentru News.ro ca barbatul ar urma cursuri de asistent medical, iar sotia sa este stomatolog. Cand aceasta nu a mai profesat, el i-a preluat pacientii in calitate de dentist.Anuntul despre acest caz a fost facut de Ministerul Sanatatii, care a spus ca ar fi descoperit inca un medic fals dupa ce a lansat controale in urma cazului lui Matteo Politi, italianul arestat dupa ce s-a descoperit ca s-a dat drept chirurg plastician si a efectuat mai multe operatii la clinici private din Romania.