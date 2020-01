Beuran, despre al doilea pacient care ar fi ars la Floreasca: Arsura nu o avem mentionata niciunde

Ziare.

"Nu am inca toate datele. Domnul Brasoveanu (cel de-al doilea pacient care ar fi ars, n.r.) a venit petru o formatiune tumorala de torace pe partea stanga care s-a dovedit un lipom voluminos care a fost scos, drenat. Are si e o patologie anexa starii lui generale.", a declarat medicul Mircea Beuran la Antena3. Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 s-au sesizat din oficiu si fac cercetari penale in cazul celui de-al doilea pacient care ar fi fost ars in sala de operatie de la Spitalul Floreasca."La data de 08.01.2020, pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti a fost inregistrat un alt dosar penal avand ca obiect sesizarea din oficiu avand ca obiect sesizarea din oficiu privind faptul ca in cadrul spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti un pacient care a fost operat in luna martie 2019 in sala de operatii pentru bolnavi cronici a suferit arsuri in timpul interventiei chirurgicale", potrivit unui comunicat de presa transmis miercuri de Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 1.Procurorii de la aceasta unitate de parchet fac cercetari si in cazul femeii de 66 de ani care a ars pe masa de operatie si apoi a murit.In paralel, marti si miercuri mai multi membri ai echipei medicale care a intrat in sala de operatie la Spitalul Floreasca, in timpul interventiei in care femeia a suferit arsuri pe 40% din corp au fost audiati la Politia Capitalei.In plus, si Ministerul Sanatatii verifica daca un al doilea pacient a ars in blocul operator de la Floreasca si circumstantele in care a avut loc incidentul.