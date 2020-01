Beuran s-a rastit la jurnalisti, dupa 3 ore de audieri la Omoruri: Haideti ca ajungeti la urgenta pana la urma (Video)

Ziare.

com

Ca si atunci cand a intrat la audieri, un numar mare de jurnalisti il asteptau la usa. Daca dimineata el n-a raspuns intrebarilor motivand ca e programat la ora fixa la intalnirea cu politistii, trei ore mai tarziu, a vrut in continuare sa evite orice raspuns, cerandu-le jurnalistilor, pe un ton iritat, sa se comporte "civilizat".Jurnalistii au continuat sa-l insoteasca insa pe trotuarul ingustat de masinile parcate, atat ei, cat si cameramenii impiedicandu-se de mai multe ori in incercarea de a tine pasul cu profesorul Beuran."Haideti ca ajungeti la urgenta pana la urma", le-a spus el, incercand sa-i convinga sa nu-l mai urmareasca.Intrebat de ce a folosit dezinfectantul respectiv, cu o concentratie foarte mare de alcool si care avea si avertisment de la producator ca e puternic inflamabil, Beuran a raspuns: "Substanta dezinfectanta am lamurit-o ca furazolidonul are in compozitia ei elementul care aduce alergia, asa ca va rog".Amintim ca pacienta nu a fost testata pentru alergie la iod, insa medicii au motivat decizia nefolosirii betadinei prin faptul ca femeia avea un istoric de reactii adverse la furazolidon. Corpul de Control al Ministerului Sanatatii a aratat, insa, ca pentru astfel de cazuri exista alti dezinfectanti recomandati, in niciun caz cel ales de Beuran in mod frecvent si care a cauzat incendierea pacientei in timpul operatiei.Jurnalistii l-au intrebat pe ce s-a bazat in decizia lui si profesorul a spus ca "pe studii care se fac"."Comportati-va civilizat!", le-a cerut apoi Beuran, incercand sa puna punct intrebarilor.Jurnalistii au continuat, insa, intrebandu-l de ce nu au operat medicii de garda si a fost nevoie sa se astepte sa vina de acasa cei din echipa sa, inclusiv el."Nu la televizor se lamureste treaba asta", a replicat medicul.Despre faptul ca imaginile publicate il arata in sala de operatie echipat necorespunzator, fara boneta, masca si cu ceas la mana, el a replicat: "Sunt lucruri care nu sunt adevarate ce ma intrebati".Intrebat cine e responsabilul care a produs incendiul, medicul le-a cerut jurnalistilor sa astepte rezultatul analizelor si anchetelor: "Nu am cum sa stiu, pentru ca nu am fost acolo".Beuran a cerut si sa nu mai fie intrebat de faptul ca Ministerul Sanatatii a numit procedura pe care a folosit-o "protocol atipic", insa el o folosea in mod curent: "Sa raspunda cine face aceasta afirmatie".Intrebat si cu ce incredere considera ca mai merg acum oamenii la spital, chirurgul a raspuns taios: "Intrebati-i pe dansii".In cele din urma, ajuns in capatul strazii, Beuran a observat ca semaforul este verde pentru pietoni si si-a schimbat directia de mers, tasnind pe trecere. Intamplator, la capatul celalalt, el s-a intalnit cu o persoana cunoscuta, un barbat in varsta, cu parul carunt. S-au pupat, s-au imbratisat si si-a urmat fiecare traseul mai departe. Beuran a venit la Politie la ora 10:00, insotit de avocatul sau , in persoana lui Marian Nazat, cel care i-a reprezentat, printre altii, si pe fostul lider PSD Liviu Dragnea sau pe Dan Voiculescu.Pana acum, au fost audiate si celelalte cadre medicale care au fost prezente in sala de operatie - doi medici rezidenti, doua asistente si un medic specialist.Amintim ca pacienta lui Beuran a luat foc pe masa de operatii in timpul unei interventii ce a avut loc pe 22 decembrie. Cazul socant a fost facut public pe 28 decembrie de deputatul USR Emanuel Ungureanu, iar ministrul Sanatatii a declarat ca, desi e ceva foarte grav, si el a aflat abia dupa 5 zile.Corpul de Control al Ministerului Sanatatii a facut o prima ancheta si a descoperit nereguli grave, "ce tin de abecedarul chirurgiei", dupa cum s-a exprimat ministrul Victor Costache.Beuran a fost demis de la sefia Sectiei de Chirurgie de conducerea Spitalului Floreasca, iar ministrul Victor Costache a anuntat ca l-a demis si de la sefia Comisiei de Chirurgie Generala din cadrul Ministerului Sanatatii.