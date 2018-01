Boc raspunde acuzatiilor aduse in cazul Lucan: Nu am beneficiat de niciun fel de tratament preferential

Ziare.

Emil Boc a declarat, miercuri, corespondentului Mediafax ca a avut scurte interventii medicale, care nu au necesitat internare, atat la clinica de stat, cat si la clinica privata."Contractul de concesiune pentru realizarea clinicii LukMed, care stabilea pretul si suprafata de teren, a fost aprobat de catre Consiliul Local Cluj-Napoca inainte ca eu sa fiu primar.In timpul mandatului meu, Consiliul Local a detaliat, prin Hotarari de Consiliu, precizarile din contractul de concesiune stabilite inainte ca eu sa fiu primar. Nu am beneficiat de niciun fel de tratament preferential din partea domnului Lucan, am avut scurte interventii medicale, care nu au necesitat internare, atat la clinica de stat, cat si la clinica privata.In conditiile in care actul medical se putea realiza in Cluj-Napoca, am considerat firesc sa am interventia medicala acasa si nu in strainatate", a spus Boc.Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, a facut, timp de 3 ore, mai multe declaratii, miercuri, la DIICOT, sustinand ca sunt implicati ministrul Florian Bodog, primarul Emil Boc sau Gheorghe Funar "A fost ajutat de Emil Boc. Nu facea Lukmed fara domnul Boc, care a fost operat si la stat si la privat. (...) Credeti ca exista vreo chitanta in acest sens? Boc l-a numit consilier personal pe doctorul Lucan. Vazand ce personaj malefic este Lucan, ma intreb ce l-a invatat pe domnul Boc. Am facut o sesizare sa fie anchetat domnul Boc, domnul Funar", a declarat deputatul USR, Emanuel Ungureanu, la sediul DIICOT.