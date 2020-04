Bonusul de 500 de euro: Il primesc toti angajatii spitalului, doar daca au contact cu pacienti COVID si daca vrea managerul

Ziare.

Ministrul Nelu Tataru a explicat ca de suma de 2.500 de lei vor beneficia, in egala masura medicii si asistentii, cat si, de exemplu, portarul."Legislatia care a fost elaborata cuprinde orice persoana care lucreaza intr-un spital Covid si care a avut o legatura cu o persoana infectata Covid, de la poarta, pana la iesire. Trebuie sa specifice fiecare manager in parte. Dupa cum ati putut vedea, am lasat libertatea coordonatorului sef de a nominaliza acele persoane", a declarat Nelu Tataru.Inca de la inceputul lunii aprilie, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca stimulentul de risc pentru personalul medical care lupta cu epidemia de Covid-19 va fi de 2.500 de lei, de acest stimulent urmand sa beneficieze circa 75.000 de cadre medicale.