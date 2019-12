Braila: Un pacient a distrus cu toporul un cabinetul medicului sau de familie

Ziare.

Incidentul s-a intamplat miercuri. Pacientul, in varsta de 32 de ani, a amenintat-o pe doctorita cu un topor.Femeia de 55 de ani a sunat la 112, dar pana la sosirea echipajelor de politie, agresorul a distrus un birou si o oglinda, apoi a parasit cabinetul.Barbatul a fost gasit la scurt timp de politisti si dus la audieri, apoi a fost internat la psihiatrie, in timpul noptii de miercuri spre joi. Politistii au deschis pe numele sau un dosar penal."Barbatul a facut scandal in cabinetul medical. Cu un topor a distrus un birou si o oglinda. A amenintat-o pe doctorita. El a fost dus la sectia de Politie si apoi a fost internat la psihiatrie. Nu se stie inca ce l-a determinat sa faca scandal.Medicul a facut plangere, iar politistii au deschis dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de amenintare, distrugere si portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase", a declarat, pentru Mediafax, purtatorul de cuvant al IPJ Braila, Laura Belciugan.Scandalagiul este pacientul medicului de familie amenintat cu toporul si caruia i-a distrus biroul. Deocamdata nu se cunoaste motivul pentru care barbatul a recurs la acest gest.