Cadre medicale in izolare la Iasi, dupa ce au intrat in contact cu un pacient cu coronavirus

Pacientul a ajuns saptamana trecuta la Spitalul Judetean din Suceava. Acolo a fost consultat de unul dintre medicii care sunt acum in carantina. Ulterior, acesta a fost transferat la Iasi unde a fost supus si el unui test pentru coronavirus, iar rezultatul a fost pozitiv."A inceput ancheta epidemiologica si s-a inceput testarea la personalul medical care a intrat in contact cu acest pacient. Este vorba de primii medici si asistenti carora li se recolteaza teste. Pana vor fi lucrate (testele - n.red.), ei merg in autoizolare", a declarat Doina Cimpoiesu, purtator de cuvant al Spitalului Sfantul Spiridon. Un numar de 103 cadre medicale sunt diagnosticate cu COVID-19 , conform datelor raportate de catre Institutul National de Sanatate Publica (INSP) din teritoriu.Din cele 103 cadre medicale, 43 sunt medici, dintre care 27 sunt din Suceava. Mai sunt diagnosticati 45 de asistenti medicali, dintre care 30 in Suceava, 14 Infirmieri (13 infirmieri Suceava) si o ingrijitoare.