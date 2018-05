Carpeala din sistemul de sanatate: sistemul informatic isi revine, dar nu se stie cat o sa tina. Medicii se tem ca ei vor achita nota de plata

Medicii nu au incredere in Casa de Sanatate

Serviciile pe o luna risca fie neplatite

Medicii de familie au protestat ca CNAS sa recunoasca problemele

"Medicii au devenit operatori IT, pacientii sunt umiliti"

Ramane problema contractului de mentenanta

"In continuare se efectueaza activitati de analiza, monitorizare, verificare si consolidare a platformei informatice, iar dupa parcurgerea acestora urmeaza a se trece la ridicarea indisponibilitatii, prin anuntarea pe site-ul CNAS", se arata intr-un comunicat remisAmintim ca sistemul informatic din sanatate nu mai are mentenanta asigurata. Contractul pe care Casa il avea cu SIVECO s-a incheiat si nu au fost luate masuri pentru ca sistemul sa nu ramana fara mentenanta. La inceputul lunii mai, SIVECO a anuntat ca in ultima perioada asigurase mentenanta in mod gratuit si refuza sa mai faca acest lucru.Dupa ce problemele s-au agravat, CNAS a anuntat ca SIVECO a fost de acord sa repare gratis sistemul.Medicii de familie spun ca lucrurile au inceput sa se miste dupa acest anunt al Casei, dar se tem ca, in final, tot ei vor fi cei care vor achita nota de plata."Sistemul merge. Prost, dar totusi merge. S-a putut cat de cat lucra, dar vor fi imputari, pentru ca serviciile s-au dat offline si noi nu putem verifica. Si am colegi care in perioada asta trebuiau sa-si schimbe semnatura.Acesti colegi, timp de 10-11 zile, n-au putut sa introduca noua semnatura. N-au putut introduce nimic in sistem. Au facut servicii pe barba lor, e ceva revoltator!Inca imi apareau si mie marti servicii de vineri la care spuneau ca s-au depasit 72 de ore si nu le mai pot introduce. Apar in sistem consultatii pentru care sistemul spune. Probabil ca vor tine cont de ele, sper. Eu cred ca se pierd date, nu stiu.... Din pacate, ne vom trezi peste 2-3 ani, cand vine Curtea de Conturi. Vom vedea...", a declarat, pentru, medicul Rodica Tanasescu.Motivul pentru care medicul mentioneaza Curtea de Conturi e ca, in acest moment, pe prevederile legale in vigoare, doctorii pot fi pusi sa plateasca pentru problemele generate de sistem.Presedintele CNAS, Razvan Vulcanescu, a anuntat ca va da un ordin prin care sa fie corectata situatia, dar inca nu a fost emis."Un comunicat al Casei nu tine loc de lege. Legea este aceeasi, noi am propus ca pana se rezolva categoric situatia sa anuleze sau sa suspende anumite articole din contractul cadru care genereaza imputari din cauza sistemului informatic. Ei n-au modificat contractul cadru, ci numai au dat un comunicat.Comunicatul din punct de vedere juridic nu tine loc de lege, deci legal nu suntem acoperiti.Si o sa vina Curtea de Conturi si Casa o sa ridice din umeri ca 'noi am vrut sa le dam, dar ce sa facem, a venit Curtea de Conturi si ne-a imputat noua si noi am trimis catre medici'", ne-a mai spus dr. Tanasescu, vicepresedinte al Societatii Nationale de Medicina de Familie.Aceleasi temeri le impartaseste si medicul Sandra Alexiu."A inceput sa mearga ok pentru ca tot sistemul e trecut offline. Cand e offline, lucrurile merg mai usor, pentru ca anumite reguli de validare nu sunt necesare. De asta merge mai bine acum, pentru ca nu functioneaza online. In momentul in care se va da drumul vom vedea.Deocamdata, conform comunicatului Casei, ramane asa pana cand se termina raportarea lunii mai, ceea ce inseamna, pentru ca ei au fost evazivi in a da termene, aproximativ in jurul datei de 10-15 iunie. Raportarea serviciilor din luna mai se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare si dureaza in general 7-10, 15 zile maxim, depinde de judet.Sunt sigura ca vor fi probleme in primul rand pentru ca raportarea serviciilor se face intr-un termen si, daca acesta e depasit, evident ca si termenul de facturare va fi depasit. Daca e vorba de decontare, e vorba de serviciile care au fost in aceasta perioada si care nu au putut fi urcate in platforma conform legii, care inseamna 72 de ore, pentru ca exista inca aceasta mentiune in lege.Prin urmare, ca sa prelungesti atat de mult perioada de raportare si sa respecti totusi legea, trebuie facut un amendament la lege.Asteptam un amendament la contractul cadru, Legea 95, ca sa corecteze aceasta chestiune. e foarte clar ca in lege scrie ca dupa 72 de ore nu se mai pot urca serviciile in platforma", a declarat, pentru, dr. Sandra Alexiu, mentionand ca Guvernul ar trebui adopte aceasta modificare la lege.Si dr. Alexiu a prezentat acelasi scenariu cu Curtea de Conturi, pentru ca istoria asta i-a invatat: indiferent de circumstante, de cate ori Casei ii sunt imputate nereguli, ea se indreapta impotriva medicilor de familie."Ei au pus platforma in offline, pentru ca nu mai functioneaza altfel, dar trebuia acest amendament ca sa fie siguri. Daca toate aceste servicii nu sunt decontate in mod legal, riscam sa ne fie imputate, ceea ce devine periculos pentru ca vorbim de aproape o luna.Vine Curtea de Conturi si constata ca nu s-au facut unele plati, iar mai departe Casa se indreapta sa-si recupereze banii pierduti de la furnizori. Deja e un obicei ca furnizorii astia care tot dau banii inapoi sunt medici de familie", ne-a spus medicul.Sandra Alexiu ne-a explicat si de ce au protestat medicii de familie in fata Casei de Sanatate si de ce e important pentru ei ca institutia sa recunoasca problemele din momentul in care ele apar."Noi am fost acolo intr-un protest spontan. Ne-am hotarat sa mergem acolo, pentru ca nu se mai putea. Stateam cu pacientii in fata noastra ore intregi si nu le puteam da serviciile. Devenise un cosmar. Din pacate, e foarte greu sa convingi Casa de Asigurari ca nu merge. Ei cred ca totul merge perfect, indiferent ca noi trimitem la adresele de mail de suport ce nu merge.Ideea a fost sa mergem sa le spunem in fata ca asa nu se mai poate. In momentul in care ei in sfarsit recunosc ca nu merge, dau acest comunicat conform legii ca trec toata platforma in offline. Comunicatul respectiv, care e prevazut in contractul cadru, trebuie sa fie foarte clar, sa spuna data, ora cand intra in nefunctionare si data, ora cand s-a terminat. Pentru ca exact in acest interval pe care il mentioneaza noi putem functiona offline.Daca ei nu recunosc acest lucru, putem sa ne zbatem zile intregi, sa ne chinuim, sa validam cate o reteta, cate o consultatie, ceea ce este inuman si pentru noi, si pentru pacienti", arata medicul.Contactat de Ziare.com, puratatorul de cuvant al CNAS, Augustus Costache, a spus ca seful institutiei pe care o reprezinta va da respectivul ordin in momentul in care problemele vor fi fost rezolvate."Ordinul respectiv nu poate fi dat pana cand nu se stie perioada. Data de inceput o stim, ramane sa stim si data de final si apoi se face ordinul", a spus Augustus Costache.Chiar daca acum problemele se vor rezolva, medicii de familie atrag atentia ca pe fond situatia ramane grava. Sistemul, a carui necesitate nu e negata, din contra, are des sincope si le ingreuneaza viata si lor, si pacientilor."Ne deprofesionalizam, ne afecteaza relatia directa cu pacientii. Oamenii au o nevoie si pentru asta vin la mine, medic. Mai departe, toate increngaturile legislative si neputintele sistemului nu le stiu toti. Ei vad ca in fata lor medicul nu le da ce au nevoie.Pacientii sunt suparati, nervosi, tracasati, umiliti, ca si noi. Suntem in aceeasi situatie. Prin ceea ce trecem trecem in egala masura. Nici noi nu mai avem timp suficient sa ne adresam lor. Aproape toata activitatea noastra se paralizeaza din punct de vedere profesional si ramane doar partea informatica.Ne-am transformat in operatori IT, ca nu facem doar introducere de date. Incercam sa reparam: 'restarteaza, opreste antivirus, da drumul la antivirus, verifica Internetul poate e de acolo, scoate cardul, reinstaleaza'. Nu e normal ca un pacient aflat in fata doctorului sau sa asiste la astfel de lucruri. Omul ala vine la mine ca sa-l ajut. Eu nu am cum sa-l ajut si nu tine de mine lucrul asta"In comunicatul de miercuri, Casa precizeaza si ca "echipa de lucru IT a stabilit faptul ca nu au fost pierdute/deteriorate informatii din baza de date a PIAS".Surse din sistem declarasera anterior pentru Ziare.com ca, dupa ce mentenanta nu a mai fost asigurata, situatia s-a deteriorat rapid, pana la momentul in care baza de date a fost compromisa.Adica medicul de familie introducea cardul pentru pacient, dar nu mai avea nicio certitudine ca datele care apar sunt cele reale. De aici si temerile medicilor ca ei vor fi cei care vor ajunge in final sa achite nota de plata.Acum situatia pare ca a fost remediata, datele recuperate si sistemul functioneaza in parametri normali, urmand ca, odata ce exista certitudinea ca problemele au fost inlaturate, sa fie ridicate regulile speciale impuse in aceasta perioada si sa fie emis de catre Casa ordinul asteptat de medici.Dar aceste reparatii au fost facute de SIVECO gratuit si, odata reparatiile incheiate, sistemul va ramane din nou fara mentenanta asigurata, pentru ca nu exista un contract in vigoare. Ramane sa vedem cum va fi rezolvata si aceasta situatie.