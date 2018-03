Situatie incredibila in Sanatate: Majorarile uriase s-au evaporat, salariile pe martie sunt incerte. Sindicatele si ministerul se contrazic

Ce spun sindicatele

"Mentinerea sporurilor pentru categoriile profesionale care nu beneficiaza de modificarea incadrarilor de baza cu incepere de la 1 martie 2018 si reglementarea cuantumului sporurilor pentru categoriile de salariati care beneficiaza de cresteri salariale, prin Ordin de ministru, tranzitoriu pentru 2018;

Stabilirea sporurilor pentru specialitatile nou introduse in Legea nr. 153/2017 si in regulamentul de sporuri, precum si pentru specialitatile care beneficiaza de modificarea procentului de spor acordat conform Legii 153/2017;

Acordarea sporurilor in cuantum egal sau apropiat pentru toate categoriile de asistenti medicali, indiferent de nivelul studiilor (SS,SSD,PL) ".

Anexa 10 ramane dar se va numi grila. Pragul de 30% pare inca nenegociabil

Ziare.

com

Federatiile sindicale Sanitas si Solidaritatea Sanitara au anuntat, joi, ca ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ar fi acceptat sa renunte la Anexa 10 din regulamentul de sporuri, ba chiar si ca pragul din Legea Salarizarii care le limiteaza la 30% va fi eliminat de Guvern. Insa reprezentantii ministerului Sanatatii spun ca lucrurile nu stau chiar asa.Astfel s-a ajuns in situatia incredibila ca angajatii din sistemul public de sanatate sa nu stie ce bani vor primi pe luna pe care deja au muncit-o. Si asta dupa ce in doar cateva luni au trecut de la promisiunile de salarii uriase, marite si cu 170% , la acelea ca veniturile nu le vor scadea , totusi.Cele doua federatii au anuntat ca miercuri seara au avut loc noi discutii cu ministrul Sanatatii si ca in urma lor, dupa ce le-au fost acceptate revendicarile, s-a stabilit ca regulamentul pentru sporuri, fara Anexa 10, sa fie avizat in urmatoarea sedinta de guvern, astfel incat sa poata fi platite si calculate salariile pentru luna martie."Regulamentul de sporuri cu anexele 1-9 va fi emis la urmatoarea sedinta de guvern, acesta fiind avizat in cursul acestei dimineti si de Comisia de Dialog Social din cadrul Ministerului Sanatatii. Totodata, Guvernul va abilita Ministerul Sanatatii sa emita Ordin de reglementare tranzitorie a sporurilor pentru anul 2018. (...)Data fiind urgenta adoptarii regulamentului de sporuri, a carui lipsa ar duce la dinamitarea intregului sistem de salarizare dupa data de 1 aprilie cand trebuie calculate si platite efectiv salariile aferente lunii martie, si pana la eliminarea printr-un viitor act normativ a pragului legal de 30% al sporurilor la nivel de ordonator principal de credite, au fost identificate doua noi mecanisme de compensare, tranzitorii pentru anul 2018:- Pentru unitatile care se incadreaza in prevederile art 25, diferenta dintre cuantumul sporurilor stabilit la nivel minimal prin Ordin de ministru si cuantumul determinat procentual in functie de salariul de baza avut, se poate suporta din veniturile proprii realizate care pot fi si din contractul cu casa de asigurari de sanatate.- Pentru unitatile care depasesc pragul de 30% la nivel de ordonator principal de credite, pot fi acordate stimulente financiare lunare in limita a doua salarii minime brute pe economie, din veniturile proprii, fara a depasi diferenta dintre cuantumul sporurilor stabilit la nivel minimal prin Ordin de ministru si sporul determinat procentual in functie de noul salariu de baza avut", informeaza Sanitas pe pagina de Facebook Liderii sindicali spun ca au batut palma cu Sorina Pintea si pe cateva principii.Acestia mai sustin ca Pintea a promis ca va gasi solutii si pentru inechitatiile create de Legea Salarizarii, pe care le-a numit "greseli materiale".Cererile despre care Sanitas spune ca sunt nenegociabile sunt:- Acordarea drepturilor salariale prevazute in Legea 153/2017 si pentru moase, surori medicale si tehnicieni de radiologie, functii similare celei de asistent medical;- Acordarea drepturilor salariale prevazute in Legea 153/2017 si pentru medicii si asistentii medicali care ocupa functii de sef sectie, sef laborator si altele similare, sef ambulatoriu de specialitate, director medical, director de ingrijiri.Contactati de, reprezentantii Ministerului Sanatatii ne-au confirmat ca regulamentul de sporuri va fi pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de saptamana viitoare, insa lucrurile nu par sa stea asa cum sustin sindicatele.. Ministerul Sanatatii ne-a transmis ca regulamentul prevede pentru anul 2018 si o grila care va stabili nivelul minim de sporuri, urmand ca fiecare spital sa plateasca din venituri proprii diferenta pana la procentele agreate cu angajatii. Adica exact ce prevedea Anexa 10, despre care Sanitas si Solidaritatea Sanitara sustin ca va fi eliminata.Ministerul a mai precizat caIn ce priveste afirmatia celor de la Sanitas ca va fi ulterior eliminat si pragul de 30%, Ministerul a transmis ca "acest prag este stipulat in Legea Salarizarii unice".Asa cum prezinta Ministerul situatia, ea nu pare deci cu nimic schimbata de marti, cand Pintea spunea ca nu e negociabil pragul de 30% si nici nu va renunta la Anexa 10, in timp ce sute de persoane pichetau Ministerul de Finante.Ulterior, intr-un comunicat, Ministerul a prezentat ceea ce Sorina Pintea le-a spus joi managerilor de spitale la videoconferinta pe care a avut-o cu ei."Legea salarizarii uniceprevede o crestere a salariului de incadrare care poate ajunge pana la 170%, dar si o limitare a sporurilor acordate angajatilor din sistem la 30% la nivel deordonator principal de credite, care trebuie respectat. Este pentru prima oara cand salariile de incadrare cresc la acest nivel in Sanatate. Prin elaborarea grilei de sporuri si a modului de aplicare a acestora aducem un echilibru intre veniturile obtinute de salariatii spitalelor din subordinea MSsi a celor care sunt in subordinea autoritatilor publice locale, dar si intre categoriile de salariati.Eu ii reprezint pe toti angajatii din sistem si trebuie sa stabilesc un echilibru pentru toti.Am facut simulari, analize pe indicatori si am ajuns la aceasta solutie. Am consideratca angajatii unui spital constituie o echipa siam avut in vedere ca tot personalul sa obtina venituri cel putin la nivelul lunii februarie 2018. Grila de sporuri, asa cum a fost ea conceputa, asta garanteaza", a declarat ministrul Sanatatii, potrivit comunicatului remis Ziare.com Am incercat sa obtinem lamuriri si de la liderii Sanitas, insa pana la aceasta ora nu am primit niciun raspuns. Ramane sa aflam impreuna cum s-a ajuns la aceste declaratii contradictorii. Eroare de comunicare, vreo neintelegere la mijloc sau am ajuns la faza in care partile incearca sa-si forteze mana prin declaratii publice? Vom afla curand, intr-o saptamana vor aparea primii fluturasi pe luna martie.