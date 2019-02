Cazul falsului chirurg italian care a operat in Romania: Ce spun Sorina Pintea si Colegiul Medicilor

Pintea: Eu am aflat azi dimineata din presa

"Colegiul Medicilor din Romania reafirma faptul ca nu a eliberat niciun document care sa confere presupusului medic dreptul de a practica medicina pe teritoriul tarii noastre. Conform verificarii bazei de date intocmita in urma raportarilor colegiilor teritoriale, comunicam faptul ca Politi Matteo si Mathew Mode nu figureaza ca membri ai Colegiului Medicilor din Romania si de asemenea nu a fost emis niciun aviz de practica temporara pe aceste nume", anunta CMR, potrivit News.ro.Institutia precizeaza ca sustine demersurile legale demarate de Colegiul Medicilor Bucuresti , care s-a autosesizat cu privire la un posibil caz de exercitare fara drept a profesiei de medic si a sesizat organele de urmarire penala.Una dintre conditiile pe care un medic trebuie sa le indeplineasca pentru a practica medicina pe teritoriul Romaniei este obtinerea fie a certificatul de membru al CMR, fie a avizului de practica temporara sau ocazionala a profesiei de medic, ambele fiind emise de Colegiul Medicilor din Romania, precizeaza institutia.Pe de alta parte, ministrul Sanatatii Sorina Pintea spune ca ministerul a echivalat diplomele, si fara aceasta actiune nu se putea obtine avizul de la Colegiul Medicilor."Eu am aflat azi dimineata din presa, Ministerul Sanatatii nu a fost intrebat, dar pot sa va spun ca Ministerul nu a dat acea echivalare a acelor diplome. Fara acea echivalare nu putea sa obtina de la Colegiul Medicilor avizul de libera practica. DSP a dat un document pentru codul de parafa, vom vedea exact ce s-a intamplat, pentru ca, repet, eu am aflat azi dimineata din presa, nici macar nu am fost intrebati oficial despre acest aspect", a spus Pintea, potrivit StirileProTv.ro.Ministrul a tras concluzia ca cei care l-au angajat au facut-o fara sa respecte legea."Asta inseamna ca a fost lasat ilegal sa opereze, pentru ca nu poti opera doar cu un cod de parafa. Ai nevoie de mai multe documente. Ministerul Sanatatii, Centrul de resurse umane trimite la universitatile pe care medicul spune ca le-a absolvit documente. Cu aceasta echivalare, cu codul de parafa, Colegiul Medicilor da avizul. Deci cei care-au angajat, l-au angajat ilegal, dar si aici va trebui sa vedem", a precizat Pintea. Libertatea a relatat marti ca un fals medic a operat la clinici private din Romania, sub numele de Matthew Mode, fara a avea studii medicale, desi conform CV-ului absolvise universitati prestigioase.Publicatia arata ca barbatul, pe numele real Matteo Politi, are 8 clase si a fost valet de parcare