CCR a desfiintat legea care crestea varsta de pensionare pentru medici: E neconstitutionala in ansamblul ei

Ce a cerut Iohannis si ce a facut Parlamentul

Prevederi neconstitutionale

Parlamentul a vrut sa creasca varsta de pensionare pentru medici

Ziare.

com

Conform unui comunicat de presa, Curtea a constatat, in esenta, ca Parlamentul a nesocotit limitele cererii de reexaminare, drept pentru care a constatat ca legea, in ansamblul sau, incalca art.77 alin. (2) din Constitutie.Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica presedintelui, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si prim-ministrului.Presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR in 25 aprilie asupra acestei legi de modificare si completare a unor acte normative din domeniul sanatatii, semnaland ca aceasta contine prevederi neconstitutionale si ca la reexaminarea pe care a cerut-o Parlamentul a modificat si alte articole decat cele semnalate.In sesizare, Iohannis arata ca, in 29 noiembrie 2017, a formulat cerere de reexaminare cu privire la aceasta lege, supunand atentiei Parlamentului o serie de aspecte precum: necesitatea adoptarii acesteia ca lege organica, necorelarea unor dispozitii ale legii, aspecte referitoare la neclaritatea si lipsa de precizie a unor prevederi din actul normativ.. La reexaminare, forul legislativ a facut o serie de modificari in sensul admiterii, in parte, a criticilor cuprinse in cererea de reexaminare, dar a modificat sau eliminat si 11 puncte - neindicate prin cererea transmisa de presedinte - si care nu se aflau intr-o stransa legatura cu dispozitiile pentru care s-a solicitat reexaminarea, desi Curtea Constitutionala a stabilit ca Parlamentul trebuie sa se pronunte strict fata de problemele ridicate de catre Presedinte in cererea de reexaminare.Totodata, in opinia presedintelui Iohannis, Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii contine prevederi care contravin Constitutiei.La art. I pct. 4 din legea criticata se introduc doua noi alineate, alin. (11) si (12) la art. 172 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Astfel, alin. (11) al art. 172 prevede ca: "In cazul reorganizarii furnizorilor de servicii medicale prin transferul total sau partial al activitatii medicale catre o alta entitate cu personalitate juridica, la cererea entitatii toate avizele de functionare si acreditarile detinute se preiau de drept de catre noua entitate juridica, corespunzator drepturilor si obligatiilor aferente activitatii medicale transferate, cu conditia ca activitatea medicala transferata sa nu fie modificata. Autoritatile competente au obligatia de a preschimba pe numele entitatii noi avizul sau autorizatia emisa anterior pe numele entitatii reorganizate".Norma introdusa vine in contradictie cu principiul legalitatii reglementat in art. 1 alin. (5) din Constitutie, intrucat instituie obligatia preschimbarii actului administrativ pe numele noii entitati, fara verificarea indeplinirii vreunor conditii, avand in vedere ca actul administrativ individual fusese emis conform legii de o autoritate publica in considerarea unei persoane juridice individualizate.Aceste acte administrative individuale (avize de functionare, autorizatii) sunt emise in regim de putere publica, cu scopul de a da nastere unor raporturi juridice pentru o persoana determinata prin chiar continutul actului. Astfel, aceste acte administrative individuale autorizeaza sau acrediteaza o entitate juridica determinata ca aceasta si numai aceasta sa desfasoare o anumita activitate pentru care legea prevede necesitatea obtinerii avizului, respectiv a autorizatiei, in nici un caz nu autorizeaza sau acrediteaza activitatea desfasurata de orice entitate juridica, se arata in sesizare.Totodata, alin. (12) al aceluiasi art. 172 prevede ca: "In cazul reorganizarii furnizorilor de servicii medicale prin transferul total sau partial al activitatii medicale catre o alta entitate cu personalitate juridica, la cererea entitatii contractele de furnizare de servicii medicale incheiate cu casele de asigurari de sanatate si aflate in derulare se preiau de drept de catre noua entitate juridica, corespunzator drepturilor si obligatiilor aferente activitatii medicale transferate, cu conditia ca activitatea medicala transferata sa nu fie modificata".Si aceasta dispozitie incalca principiul legalitatii consacrat in art. 1 alin. (5) din Constitutie, in componenta sa privind claritatea legii. Astfel, conform art. 84 din Contractul - cadru ce reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 140/2018, in vederea intrarii in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, furnizorii de servicii medicale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) sa fie autorizati conform prevederilor legale in vigoare; b) sa fie evaluati potrivit dispozitiilor legale in vigoare; c) sa fie acreditati, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, pentru anul 2019; d) sa depuna, in vederea incheierii contractului, toate documentele necesare in termenele stabilite pentru contractare.Or, legea criticata nu precizeaza daca entitatea cu personalitate juridica ce solicita preluarea contractelor de furnizare de servicii medicale aflate in derulare este obligata la respectarea acelorasi conditii, ceea ce conduce la posibilitatea transferarii activitatii medicale de interes public catre entitati private neautorizate in acest sens, explica presedintele.In opinia sa, legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii contine prevederi ce contravin dispozitiilor art. 1 alin. (5) si art. 16 alin. (1) din Constitutie.La art. pct. 8 si pct. 9 din legea supusa controlului de constitutionalitate - ce modifica si completeazaart. 391 din Legea nr. 95/2006 - se stabilesc conditiile in care medicii se vor pensiona. Prin modificarea introdusa la art. 391 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 se prevede caTotodata, prin modificarea introdusa la art. 391 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 se prevede ca, al ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, al autoritatilor de sanatate publica, al CNAS, al caselor judetene de asigurari de sanatate si a municipiului Bucuresti, precum si in cadrul spitalelor publice si al oricarei alte unitati sanitare publice.Desi aceasta interdictie exista si in prezent, norma este corelata cu actuala prevedere, potrivit careia varsta de pensionare este de 65 de ani. Or, noua reglementare cuprinsa la art. 391 alin. (7) nu se mai coreleaza cu cea de la art. 391 alin. (1), aspect de natura sa lipseasca norma de claritate si precizie, contrar exigentelor impuse de art. 1 alin. (5) din Constitutie, se arata in sesizare.Asadar, se instituie un tratament diferentiat, nejustificat obiectiv si rational, intre medicii care nu sunt cadre didactice si persoanele care detin una dintre calitatile enumerate la art. 185 alin. (14), contrar art. 16 alin. (1) din Constitutie, mai explica presedintele.